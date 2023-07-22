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TLHL: Открыт секрет долгой и здоровой жизни

1:55
Наука

Ученых всегда интриговали активные долгожители — исключительные люди, чей острый ум не поддается старению. Кажется, что они противостоят медленному шествию времени, сохраняя остроту ума и память до глубокой старости. Теперь новаторское испанское исследование проливает свет на некоторые черты, которые могут объяснить, как эти необычные люди сохраняют свои когнитивные способности даже в 80 и более лет.

TLHL: Открыт секрет долгой и здоровой жизни
Фото: incrussia.ru

Корреляция между подвижным телом и проворным умом

В течение шести ежегодных визитов исследователи тщательно собирали данные, и результаты показали, что быстрый ум активных долгожителей может быть связан с их подвижным телом. МРТ-сканирование показало, что за пять лет исследования мозг сокращался медленнее, чем у их сверстников, в частности, в областях, отвечающих за память и движение.

Активный образ жизни и лучшее психическое здоровье

Факторы образа жизни и физического здоровья активных долгожителей сыграли решающую роль в их исключительных когнитивных способностях. В среднем возрасте они, как правило, вели более активный образ жизни, в пожилом возрасте были довольны своим сном и демонстрировали лучшее психическое здоровье.

Роль генетики и веретенообразных нейронов

Проведенные ранее исследования показали, что мозг активных долгожителей содержит большое количество веретенообразных нейронов — редкого типа нейронов, связанных со способностью к запоминанию. Таким образом, их острая память может быть отчасти результатом биологической лотереи, а также выбора образа жизни, социальных связей и взглядов на жизнь.

Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet Healthy Longevity, что стало важной вехой в поисках секретов супергероев.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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