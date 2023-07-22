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Учёные из СКФУ приступили к изучению влияния компьютерных игр на человека

1:14
Наука

Новое исследование лаборатории когнитивных проблем киберспорта СКФУ посвящено тому, как киберспорт может способствовать улучшению психического состояния, развитию быстроты реакции и навыков аналитического мышления.

Учёные из СКФУ приступили к изучению влияния компьютерных игр на человека
Фото: https://hsto.org/webt/cj/yc/ee/cjyceetbgkoz2atzp5qgskx5okm.jpeg

Киберспорт и польза для психики

Вопреки распространенному мнению, исследования показали, что компьютерные игры действительно могут снижать агрессию у людей и подталкивать их к достижению выдающихся результатов. Ректор университета Дмитрий Беспалов подчеркивает, что это междисциплинарный проект, в котором участвуют ученые из разных областей — физиологии, нейробиологии, психологии, информационных технологий и т. д., и все они работают вместе над проведением тщательных исследований.

Цели университета

Исследователи из СКФУ намерены применить свои наработки в области изучения микроритмов мозга для изучения того, как киберспортивные игры могут способствовать восстановлению нервной системы. По словам представителей университета, они уже добились значительных успехов и получили первые результаты, которые помогут определить дальнейшие направления научных поисков.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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