На дне озера в Канаде нашли следы ядерных испытаний

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Для того чтобы оценить влияние человечества на состояние планеты, ученые провели исследование, используя метод сбора донных кернов на дне озера Кроуфорд. Эти керны включали в себя известняк, образуя слоистую структуру, которая помогла реконструировать историю озера. Ученые проводят такие исследования, чтобы более точно определить воздействие человека на окружающую среду.

Фото: naked-science.ru

Озеро Кроуфорд — "грязный леденец"

Один из сотрудников Университетского колледжа Лондона, Саймон Тернер, сравнил озеро Кроуфорд с "грязным леденцом". Это обозначение отражает негативное влияние, которое оказывает человеческая деятельность на природные водные ресурсы. Изучая слоистые отложения на дне озера, ученые могут выявить изменения, вызванные человеком.

Обнаружение следов плутония-239

В ходе анализа поднятых кернов ученые обнаружили следы плутония-239, что указывает на проведенные ядерные испытания. История радиоактивного вещества в илах позволила ученым выяснить, что взрывы произошли в период с 1948 по 1951 годы и с 1956 по 1957 годы. Эти следы, вероятнее всего, связаны с проектом Манхэттен, в рамках которого США проводили ядерные испытания, включая взрыв бомбы под названием Gadge на полигоне Аламогордо.

Мир в период "великого ускорения"

Донные отложения также подтвердили суждения исследователей о настоящем времени, которое можно назвать "великим ускорением". Это период, когда население нашей планеты активно растет, и прогресс стремительно развивается. Образцы ила содержат частицы пластика, бетона, алюминия и других веществ, которые являются типичными для нашей современной цивилизации.

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