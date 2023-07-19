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Geobiology: Учёные опровергли теорию возникновения жизни на Земле

1:51
Наука

Недавнее исследование, проведенное группой ученых из Копенгагенского университета в сотрудничестве с коллегами из Океанографического института Вудс-Хоул, Университета Южной Дании и Лундского университета, пролило новый свет на факторы, вызвавшие стремительный рост численности ранних многоклеточных организмов на Земле. Вопреки давно бытовавшему мнению о том, что повышение уровня кислорода привело к взрыву океанической фауны сотни миллионов лет назад, данное исследование представляет собой новаторское открытие, опровергающее предположение 70-летней давности. Результаты исследования, опубликованные в журнале Geobiology, позволяют по-новому взглянуть на эволюцию сложной жизни на нашей планете.

Geobiology: Учёные опровергли теорию возникновения жизни на Земле
Фото: Wikimedia Commons

Пересмотр роли кислорода

Исследователи из Копенгагенского университета нашли доказательства, опровергающие это представление. Изучив химический состав древних образцов горных пород из гор Омана, они смогли определить концентрацию кислорода в океане Земли в момент появления этих многоклеточных организмов. Удивительно, но полученные результаты свидетельствуют о том, что концентрация кислорода на Земле не увеличивалась. Более того, она оставалась в 5-10 раз ниже, чем сегодня, что примерно соответствует содержанию кислорода на высоте, вдвое превышающей высоту Эвереста.

Принятие новых перспектив

В ходе исследования было обнаружено множество неизвестных и противоречивых фактов, что оставляет простор для дальнейших исследований. Бьеррум надеется, что новые результаты побудят других исследователей по всему миру пересмотреть свои предыдущие данные и результаты в свете этой новой перспективы.

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Происхождение. Как появилась жизнь на планете Земля? Документальный фильм | Мифы эволюции
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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