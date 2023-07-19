Недавнее исследование, проведенное группой ученых из Копенгагенского университета в сотрудничестве с коллегами из Океанографического института Вудс-Хоул, Университета Южной Дании и Лундского университета, пролило новый свет на факторы, вызвавшие стремительный рост численности ранних многоклеточных организмов на Земле. Вопреки давно бытовавшему мнению о том, что повышение уровня кислорода привело к взрыву океанической фауны сотни миллионов лет назад, данное исследование представляет собой новаторское открытие, опровергающее предположение 70-летней давности. Результаты исследования, опубликованные в журнале Geobiology, позволяют по-новому взглянуть на эволюцию сложной жизни на нашей планете.
Исследователи из Копенгагенского университета нашли доказательства, опровергающие это представление. Изучив химический состав древних образцов горных пород из гор Омана, они смогли определить концентрацию кислорода в океане Земли в момент появления этих многоклеточных организмов. Удивительно, но полученные результаты свидетельствуют о том, что концентрация кислорода на Земле не увеличивалась. Более того, она оставалась в 5-10 раз ниже, чем сегодня, что примерно соответствует содержанию кислорода на высоте, вдвое превышающей высоту Эвереста.
В ходе исследования было обнаружено множество неизвестных и противоречивых фактов, что оставляет простор для дальнейших исследований. Бьеррум надеется, что новые результаты побудят других исследователей по всему миру пересмотреть свои предыдущие данные и результаты в свете этой новой перспективы.
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