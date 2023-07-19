Geobiology: Учёные опровергли теорию возникновения жизни на Земле

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование, проведенное группой ученых из Копенгагенского университета в сотрудничестве с коллегами из Океанографического института Вудс-Хоул, Университета Южной Дании и Лундского университета, пролило новый свет на факторы, вызвавшие стремительный рост численности ранних многоклеточных организмов на Земле. Вопреки давно бытовавшему мнению о том, что повышение уровня кислорода привело к взрыву океанической фауны сотни миллионов лет назад, данное исследование представляет собой новаторское открытие, опровергающее предположение 70-летней давности. Результаты исследования, опубликованные в журнале Geobiology, позволяют по-новому взглянуть на эволюцию сложной жизни на нашей планете.

Фото: Wikimedia Commons

Пересмотр роли кислорода

Исследователи из Копенгагенского университета нашли доказательства, опровергающие это представление. Изучив химический состав древних образцов горных пород из гор Омана, они смогли определить концентрацию кислорода в океане Земли в момент появления этих многоклеточных организмов. Удивительно, но полученные результаты свидетельствуют о том, что концентрация кислорода на Земле не увеличивалась. Более того, она оставалась в 5-10 раз ниже, чем сегодня, что примерно соответствует содержанию кислорода на высоте, вдвое превышающей высоту Эвереста.

Принятие новых перспектив

В ходе исследования было обнаружено множество неизвестных и противоречивых фактов, что оставляет простор для дальнейших исследований. Бьеррум надеется, что новые результаты побудят других исследователей по всему миру пересмотреть свои предыдущие данные и результаты в свете этой новой перспективы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Происхождение. Как появилась жизнь на планете Земля? Документальный фильм | Мифы эволюции