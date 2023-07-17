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Nutritional Science: клубника помогает в профилактике инфарктов

1:52
Наука

Недавнее исследование, проведенное японскими учеными из Университета Сэцунан, пролило свет на удивительную способность клубники защищать от вредных жировых отложений, которые могут привести к инфарктам и инсультам.

Nutritional Science: клубника помогает в профилактике инфарктов
Фото: dobrodar.ua

Возможности клубники

Журнал Nutritional Science Journal сообщает, что японское исследование раскрыло необычайную пользу клубники. Эти аппетитные ягоды не только богаты витамином С и антиоксидантами, но и играют важную роль в защите организма от опасных закупорок артерий, вызванных накоплением вредного холестерина.

Влияние клубники

Результаты исследования оказались поразительными. У людей, употреблявших клубнику, значительно снизился уровень липопротеинов низкой плотности, известных как "плохой" холестерин. Это означает, что клубника сыграла значительную роль в снижении уровня вредного холестерина, который, как известно, вызывает сужение и закупорку сосудов, что приводит к таким серьезным заболеваниям, как инсульт, инфаркт и другие проблемы со здоровьем.

Использование полезных свойств

Включение клубники в ежедневный рацион может оказаться разумным выбором для укрепления здоровья и улучшения общего самочувствия. Регулярно употребляя это лакомство, вы сможете воспользоваться его холестериноснижающими свойствами и защитить свой организм от возможных сердечно-сосудистых рисков.

Заключительное слово

Важно отметить, что представленная здесь информация носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как медицинский совет. Если у вас есть какие-либо медицинские показания или проблемы, рекомендуется проконсультироваться с медицинским работником для получения индивидуальных рекомендаций.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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