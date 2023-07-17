Nutritional Science: клубника помогает в профилактике инфарктов

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование, проведенное японскими учеными из Университета Сэцунан, пролило свет на удивительную способность клубники защищать от вредных жировых отложений, которые могут привести к инфарктам и инсультам.

Фото: dobrodar.ua

Возможности клубники

Журнал Nutritional Science Journal сообщает, что японское исследование раскрыло необычайную пользу клубники. Эти аппетитные ягоды не только богаты витамином С и антиоксидантами, но и играют важную роль в защите организма от опасных закупорок артерий, вызванных накоплением вредного холестерина.

Влияние клубники

Результаты исследования оказались поразительными. У людей, употреблявших клубнику, значительно снизился уровень липопротеинов низкой плотности, известных как "плохой" холестерин. Это означает, что клубника сыграла значительную роль в снижении уровня вредного холестерина, который, как известно, вызывает сужение и закупорку сосудов, что приводит к таким серьезным заболеваниям, как инсульт, инфаркт и другие проблемы со здоровьем.

Использование полезных свойств

Включение клубники в ежедневный рацион может оказаться разумным выбором для укрепления здоровья и улучшения общего самочувствия. Регулярно употребляя это лакомство, вы сможете воспользоваться его холестериноснижающими свойствами и защитить свой организм от возможных сердечно-сосудистых рисков.

Заключительное слово

Важно отметить, что представленная здесь информация носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как медицинский совет. Если у вас есть какие-либо медицинские показания или проблемы, рекомендуется проконсультироваться с медицинским работником для получения индивидуальных рекомендаций.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вот что творит КЛУБНИКА с телом! 99% употребляющих НЕ ЗНАЮТ об этом!