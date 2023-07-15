Изобретена краска для борьбы с глобальным потеплением

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2021 г. ученые из Университета Пердью представили свое уникальное творение — самую белую краску из всех известных человечеству. Этот удивительный пигмент обладает поразительной способностью отражать более 98% света, что открывает огромные возможности для решения проблемы повышения температуры на нашей планете.

Фото: NASA

Охлаждение Земли по одной поверхности

Если бы в зданиях использовалась самая белая краска, это позволило бы значительно снизить температуру поверхности. В свою очередь, это позволило бы уменьшить внутреннее тепло и, как следствие, снизить потребность в энергоемких системах кондиционирования воздуха. Однако последствия этого необычного изобретения выходят далеко за рамки отдельных зданий.

Джереми Мундай, профессор электротехники и компьютерной инженерии Калифорнийского университета в Дэвисе, специализирующийся на экологически чистых технологиях, предполагает более широкое применение революционной краски Пердью. Он полагает, что если покрыть этой исключительной краской всего 1-2% поверхности Земли, то количество света, отраженного в космос, уменьшит поглощение тепла, что позволит стабилизировать глобальную температуру.

Развитие существующих усилий

Хотя концепция использования белых поверхностей для снижения температуры не является абсолютно новой, появление супербелой краски Purdue, несомненно, повышает потенциальный эффект. Многие регионы мира уже начали окрашивать поверхности в белый цвет в рамках своих стратегий по борьбе с изменением климата. Внедрение инновационной краски Университета Пердью, несомненно, подкрепит эти усилия.

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