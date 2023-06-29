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Учёные из США объяснили загадочные быстрые радиовсплески слиянием нейтронных звезд

1:09
Наука

Новую гипотезу разработали для объяснения быстрых радиовсплесков (FRB) — загадочных ярких вспышек в радиодиапазоне — астрофизики Принстонского университета и Университета Мэриленда из США. Статью с результатами исследования опубликовал журнал Physical Review Letters.

Одна из ведущих гипотез объясняет FRB тем, что их источником являются магнитары — разновидность медленно вращающихся нейтронных звёзд с экстремально сильным магнитным полем. Учёные в новой работе показывают, что быстрые радиовсплески происходят незадолго до слияния двух нейтронных звезд.

Отмечается, что скорость их вращения увеличивается по мере сближения. Электроны над их полюсами ускоряются, что приводит к созданию электронно-позитронного плазменного поля.

В орбитальной плоскости электромагнитная энергия покидает магнитные поля обеих звезд непосредственно перед их столкновением. По мнению специалистов, в результате происходит массивный энергетический всплеск, который и фиксируют приборы.

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Новости науки 2020: периодичные радиовсплески из космоса
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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