Учёные из США объяснили загадочные быстрые радиовсплески слиянием нейтронных звезд

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Новую гипотезу разработали для объяснения быстрых радиовсплесков (FRB) — загадочных ярких вспышек в радиодиапазоне — астрофизики Принстонского университета и Университета Мэриленда из США. Статью с результатами исследования опубликовал журнал Physical Review Letters.

Одна из ведущих гипотез объясняет FRB тем, что их источником являются магнитары — разновидность медленно вращающихся нейтронных звёзд с экстремально сильным магнитным полем. Учёные в новой работе показывают, что быстрые радиовсплески происходят незадолго до слияния двух нейтронных звезд.

Отмечается, что скорость их вращения увеличивается по мере сближения. Электроны над их полюсами ускоряются, что приводит к созданию электронно-позитронного плазменного поля.

В орбитальной плоскости электромагнитная энергия покидает магнитные поля обеих звезд непосредственно перед их столкновением. По мнению специалистов, в результате происходит массивный энергетический всплеск, который и фиксируют приборы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Новости науки 2020: периодичные радиовсплески из космоса