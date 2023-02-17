Глава космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил о существовании сейсмического оружия, способного вызвать землетрясение. Об этом сообщает EADaily.
Чиновник отметил, что существуют спутники Warrior, которые могут посылать из космоса 10-метровые стержни из титанового сплава к любой цели.
По его словам, они способны проникать в землю на 5 километров вглубь, вызывая землетрясение силой 7-8 баллов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.