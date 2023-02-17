Глава космического агентства Турции заявил о существовании сейсмического оружия, способного вызвать землетрясение

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Глава космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил о существовании сейсмического оружия, способного вызвать землетрясение. Об этом сообщает EADaily.

Чиновник отметил, что существуют спутники Warrior, которые могут посылать из космоса 10-метровые стержни из титанового сплава к любой цели.

По его словам, они способны проникать в землю на 5 километров вглубь, вызывая землетрясение силой 7-8 баллов.