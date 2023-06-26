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Уровень Мирового океана поднялся на 9,85 см впервые за 2500 лет

1:24
Наука

В визуализации, созданной НАСА, наглядно показано тревожное повышение уровня Мирового океана за последние несколько десятилетий. Этот процесс не подает признаков ослабления, и последствия его далеко идущие.

Тревожное повышение уровня моря

В период с 1993 года по февраль 2023 года средний уровень мирового океана поднялся на 9,85 сантиметра. Хотя этот рост может показаться незначительным, эксперты утверждают, что он "беспрецедентен за последние 2500 лет".

Нет сомнений в том, что эти изменения являются прямым результатом климатического кризиса, вызванного, прежде всего, деятельностью человека.

Влияние климатического кризиса на уровень моря

Климатический кризис оказывает свое влияние на уровень моря через множество механизмов. Во-первых, когда океаны поглощают тепло, вода расширяется, способствуя повышению уровня моря. Во-вторых, огромные объемы воды, хранящиеся в ледяных щитах Гренландии и Антарктиды, тают с угрожающей скоростью, превращаясь в жидкость и увеличивая объем океана. Наконец, таяние горных ледников также вносит значительный вклад в повышение уровня моря.

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Что будет, если уровень мирового океана поднимется, к примеру, на 7 метров?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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