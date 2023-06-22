ТАСС: Эль-Ниньо может вызвать погодные колебания в России

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Наступление экваториального потепления Тихого океана, известного как явление Эль-Ниньо, может существенно повлиять на погодные условия в различных регионах России в 2023 и особенно в 2024 году. В интервью ТАСС директор Института физики атмосферы (ИФА РАН) академик Игорь Мохов подчеркнул, что вероятность климатической катастрофы, подобной той, что произошла в 2010 году, не ожидается.

Фото: ya.ru

Атмосферные условия и колебания температуры

Академик Мохов подчеркнул значительную неопределенность, связанную с подобными оценками. Тем не менее, полученные им данные свидетельствуют о высокой вероятности атмосферных колебаний этим летом, сопровождающихся аномально высокими температурами в европейской части России, на Урале и Дальнем Востоке. Ожидается, что следующий год будет теплее текущего. Однако облик лета 2024 года будет во многом зависеть от развития явления Эль-Ниньо.

Влияние Эль-Ниньо на Россию

Как пояснил ученый, феномен Эль-Ниньо, подобно своему аналогу Ла-Нинья, который характеризуется охлаждением вод Тихого океана, может влиять на погоду даже в странах, расположенных далеко от экватора, таких как Россия. Текущий переход от фазы Ла-Нинья к фазе Эль-Ниньо не представляет значительной угрозы, если судить по региональной статистике. Напротив, обратный переход от Эль-Ниньо к Ла-Нинья, как это наблюдалось в 2010 году, представляет наибольшую опасность для европейской части России, в то время как в Азии наблюдались наиболее значительные аномалии во время длительного периода фазы Эль-Ниньо, как это наблюдалось в 2015–2016 годах.

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Наступающее Эль-Ниньо спровоцирует потепление на планете