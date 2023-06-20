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Opera выпустила обновлённый браузер One со встроенной нейросетью

2:54
Наука

Opera — это веб-браузер, разработанный норвежской компанией Opera Software. История браузера Opera насчитывает более 25 лет.

В 1994 году программисты из компании Telenor, норвежского телекоммуникационного оператора, Йон фон Тетцхнер и Гейр Иварсой, создали браузер, который назывался "Multinet". В 1995 году браузер получил новое имя — Opera. В первую очередь Opera была разработана для персональных компьютеров, но позже она была адаптирована для различных платформ, включая мобильные устройства и игровые консоли.

В начале своего существования Opera была коммерческим продуктом, требующим лицензионной платы. Однако в 2000 году компания Opera Software выпустила версию браузера Opera 5, которая была бесплатной и содержала рекламу. В 2005 году Opera Software прекратила отображение рекламы и браузер Opera стал полностью бесплатным.

В 2013 году Opera Software приняла решение перейти на движок Chromium, разработанный компанией Google. Это позволило браузеру Opera использовать базовую технологию Chrome и получить большую совместимость с веб-сайтами.

С течением времени Opera развивалась и предлагала новые функции, такие как управление вкладками с помощью жестов мыши, интеграцию с социальными сетями, инструменты для разработчиков и многое другое. 

В апреле 2023 года компания Opera представила свою новейшую разработку, браузер Opera One. Однако только сегодня, 20 июня, они опубликовали пост в своём официальном блоге, где раскрыли детали нового проекта.

Одной из главных особенностей нового браузера является наличие встроенного искусственного интеллекта под названием Aria. Впервые в истории Opera создала свою собственную ИИ-технологию, которая активно использует актуальную информацию из интернета.

Создание Aria было осуществлено в партнёрстве с OpenAI, которые разработали ChatGPT. Opera One основан на собственном движке браузера, но также может подключаться к GPT-чатботу.

Взаимодействие с Aria происходит через специальную командную строку, которую можно вызвать с помощью сочетания клавиш Ctrl+ или CMD+.

Основными новшествами Opera One стали "острова вкладок" и модульный дизайн браузера. Функция "острова вкладок" позволяет группировать вкладки по содержимому веб-страниц, а модульный дизайн основан на алгоритмах анализа пользовательских действий. Браузер Opera One уже доступен для операционных систем Windows и macOS.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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