ИИ ChatGPT написал письма Путину и Зеленскому и подготовил мирный договор по Украине

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Искусственный интеллект (ИИ) ChatGPT написал письма от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом к миру. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

В письме к Путину было отмечено, что Германия признает законные интересы России в сфере безопасности. Было предложено конструктивное взаимодействие и готовность к прекращению огня и мирным переговорам, которые могут открыть дверь для улучшения сотрудничества между Россией и Европой.

ChatGPT также сформулировал проект мирного договора об урегулировании конфликта на Украине. Он включает в себя немедленное прекращение огня, отвод войск на первоначальные позиции, создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии конфликта под надзором международных миротворческих сил. Искусственный интеллект предлагает сделать Донецк и Луганск автономными, но в составе Украины. Также ChatGPT предложил на законодательном уровне закрепить защиту прав русскоязычного населения в этих регионах.

В проекте мирного договора указывается необходимость нормализации отношений между конфликтующими странами. На обе стороны ChatGPT предлагает возложить ответственность по восстановлению пострадавших районов совместно с международным сообществом. Следить за выполнением этого договора должны ООН, ЕС и ОБСЕ.

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