Найдена связь между цветом глаз человека и склонностью к алкоголизму

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведённое специалистами из Университета Вермонта (США), выявило связь между цветом глаз и склонностью к алкоголизму. Об этом сообщает издание Lad Bible.

Фото: Pixabay. com

В ходе исследования, которое продолжалось с 2015 года, собрали базу данных, включавшую более 10 тыс. человек. У всех участников исследования было диагностировано как минимум одно психическое расстройство. Учёные считают, что наркомания и зависимость от алкоголя относятся к состояниям, при которых задействованы множество генов и различные факторы окружающей среды.

Исследование показало, что цвет глаз может быть полезным при диагностировании зависимости от спиртных напитков. Интересным открытием стало то, что обладатели светлых очей больше всего имеют риск пристраститься к алкоголю. Учёные выделили людей с голубыми глазами, у которых наблюдается наиболее сильная тенденция к зависимости от спиртного.

Эксперты объяснили данную закономерность. Они утверждают, что генетические компоненты, отвечающие за цвет глаз, совпадают с теми самыми генами, которые связаны с чрезмерным потреблением алкоголя.

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Почему может измениться цвет глаз?