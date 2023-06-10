Врач-невролог Диана Андреева рассказала, когда следует обращаться в врачу из-за глазного тика.
Специалист отмечает, что наиболее распространённой причиной глазного тика является стресс, а также неправильный образ жизни. Как правило, избавиться от нервного тика помогает здоровый сон, сокращение или полный отказ от употребления кофе, алкогольных напитков и курения, также следует избегать стресса.
Однако если глаз продолжает дёргаться на протяжении двух недель, а нормализация режима дня и здоровый образ жизни не помогают, пора обратиться к врачу. В таком случае глазной тик может также протекать параллельно с подёргиванием других частей лица. Об этом сообщают "Известия".
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