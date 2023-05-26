"Царьград": учёные готовят мир к новой беде в 2023 году с голодом, жарой и бунтами

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Весной 2023 года спутник Sentinel-6 зарегистрировал предвестники события, которое представляет опасность для всей планеты. Заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семёнов объяснил, что Эль-Ниньо — мощное естественное явление, происходящее раз в четыре-пять лет.

Фото: pixabay.com

В западной части Тихого океана из-за постоянных пассатных ветров скапливается огромный резервуар тёплой воды с температурой 33-34 градуса. Она начинает двигаться на восток к побережью Южной Америки. Это приводит к сильному нагреву атмосферы, последствия оказывают влияние на климат всей планеты, пишет "Царьград".

В первую очередь негативные последствия будут иметь страны в тропических и субтропических регионах. Это государства в Южной Америке, в южных частях Северной Америки. Также неприятности могут ждать Индию, Индонезию, Австралию.

Не исключены голод и бунты. Летом ожидается аномальная жара. Однако Семёнов добавил, что на сегодняшний день есть лишь лишь прогнозы этого явления, а о масштабах его наступления можно будет говорить лишь в июне-июле.

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Наступающее Эль-Ниньо спровоцирует потепление на планете