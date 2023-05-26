Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Донецк под огнём: боевики ВСУ продолжают наносить мощные ракетные удары по центру города
Иван Охлобыстин призвал прекратить травлю в адрес Ивана Урганта
Гладков сообщил о гибели бойца теробороны от выстрела в голову при атаке ДРГ
РИАМО: врач Юдин проинформировал граждан РФ, как распознать рак щитовидной железы на ранней стадии
Простой способ, как самостоятельно ликвидировать прокол в шине
Врач-офтальмолог Шилова заявила о дефиците контактных линз в РФ из-за санкций США
В американском НИИ сухопутных войск готовили украинцев по программе сокращения биоугроз
Домработница певицы РФ Кристины Орбакайте рассказала, куда пропал младший сын артистки Дени
Очевидцы рассказали о двух взрывах в Краснодаре: "Была вспышка, а затем заложило уши"

"Царьград": учёные готовят мир к новой беде в 2023 году с голодом, жарой и бунтами

1:21
Наука

Весной 2023 года спутник Sentinel-6 зарегистрировал предвестники события, которое представляет опасность для всей планеты. Заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семёнов объяснил, что Эль-Ниньо — мощное естественное явление, происходящее раз в четыре-пять лет.

"Царьград": учёные готовят мир к новой беде в 2023 году с голодом, жарой и бунтами
Фото: pixabay.com

В западной части Тихого океана из-за постоянных пассатных ветров скапливается огромный резервуар тёплой воды с температурой 33-34 градуса. Она начинает двигаться на восток к побережью Южной Америки. Это приводит к сильному нагреву атмосферы, последствия оказывают влияние на климат всей планеты, пишет "Царьград".

В первую очередь негативные последствия будут иметь страны в тропических и субтропических регионах. Это государства в Южной Америке, в южных частях Северной Америки. Также неприятности могут ждать Индию, Индонезию, Австралию.

Не исключены голод и бунты. Летом ожидается аномальная жара. Однако Семёнов добавил, что на сегодняшний день есть лишь лишь прогнозы этого явления, а о масштабах его наступления можно будет говорить лишь в июне-июле.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Наступающее Эль-Ниньо спровоцирует потепление на планете
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Боевики ВСУ заявили о шоке после подрыва дамбы под Донецком

Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.

РВ: боевики ВСУ в шоке, как военные РФ уничтожили дамбу Карловского водохранилища
Читатели WSJ в шоке от рассказа солдат войск ВСУ о боях под Артёмовском
36 часов в Артёмовске стали адом на земле: отчаянная битва одного подразделения ВСУ
Почему ВСУ тормозят с контрнаступлением, рассказал спецназовец
Оперштаб подтвердил взрыв в центре Краснодара
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Диетолог назвала оптимальное количество хлеба в день
Сегодня рак молочной железы можно диагностировать, даже когда новообразования ещё нет
Появилось видео с живым Залужным
Появилось видео с живым Залужным
Последние материалы
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против заморозки украинского конфликта
Заслуженный артист РФ Леонид Агутин трогательно поздравил певицу Анжелику Варум с днём рождения
Водители мэрии Оренбурга получили 15 штрафов ГИБДД за один день
Авиация ВКС РФ поразила позиции боевиков ВСУ на Херсонском направлении
Эксперт Докучаева перечислила достоинства нового закона о гражданстве
Сатановский назвал единственный для России способ одолеть США
Shot: военный аэродром в Ростовской области могли атаковать из украинского ОТРК "Гром"
Экс-министр Хакасии Богушевич: чиновники республики провалили задачу по экспорту угля
Мощный обстрел Донецка продолжается: число раненых растёт
Куда поехать отдыхать в России весной?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников