В Новосибирске восьмиклассник получил пятёрку за написанное ИИ ChatGPT сочинение

0:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Восьмиклассник в Новосибирске попросил искусственный интеллект ChatGPT написать сочинение по картине "Мокрый луг" и получил за работу две пятёрки.

"Меньше чем за минуту он (ChatGPT. — Прим. ред.) мне выдал текст из 225 слов. Если честно, я думал, что не очень хорошо всё получится", — сказал школьник, слова которого приводит atas.info.

Ребёнок добавил, что исправил только несколько странных фраз. В случившемся он признался только отцу. Россиянин, по данным издания, испугался, что из-за технологий дети перестанут учиться.

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