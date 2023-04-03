Шпаргалка нового поколения, или как списать у нейросети

Наверняка, многие помнят фильм "Приключения Электроника", в котором гениальный робот учился в школе за друга-человека и получал за него отличные оценки. Похоже, сюжет этой истории воплощается в реальность. Новый чат-бот ChatGPT пока не может сходить за Вас в школу или вуз или ответить у доски, но с радостью выполнит за Вас домашнюю работу, поработает с Вами репетитором или даже напишет диплом.

Созданный в ноябре 2022 году компанией OpenAI чат-бот отличается от предшественников невероятным сходством с человеком и покорил сердца пользователей благодаря способности делать в буквальном смысле почти всё. Отвечать на сложные вопросы лучше поисковых систем, вести осмысленную переписку с собеседником, заниматься программированием, сочинять связные тексты, придумывать продолжения к художественным произведениям и притворяться другими программами, имитируя их работу, — это лишь некоторые функции ChatGPT, чья работа основана на нейросети — программе, работающей подобно мозгу живого человека.

Однако, не способности ChatGPT к программированию и даже не уникальный дар чат-бота к "мимикрии" привлекли к искусственному интеллекту неусыпное внимание школьников и студентов всей планеты, в короткие сроки произведя фурор в системе образования — как в хорошем, так и в плохом смыслах.

Юная нейросеть оказалась для молодёжи не только отличным помощником, но и умным товарищем, у которого можно… списать. Учитывая, что нейросеть уже успела на удовлетворительные баллы сдать несколько серьёзных экзаменов в западных университетах, это не вызывает удивления. Причём вероятность попасться на списывании у чат-бота небольшая: ответы ChatGPT на вопросы уникальны и успешно проходят тесты на плагиат, показывая допустимый процент заимствований из чужих работ.

Не прошло и полугода с момента рождения нового ИИ, а школьники и студенты всей планеты (в том числе российские) обращаются к чат-боту с просьбами выполнить за них задания по разным предметам. "По зубам" ChatGPT не только задачки по точным наукам — математике, физике (они у нейросети получаются лучше всего), химии и биологии, но и гуманитарные сочинения. Система может не только ответить на поставленный вопрос, но и пошагово расписать решение.

И имеет успех: работы, сделанные за юных хитрецов чат-ботом, учителя оценивают на "хорошо" и "отлично"!

Теория и практика

В качестве примера сотрудники сетевого издания "Мел" предложили универсальному помощнику решить задачку для третьеклассников. ChatGPT решил задание при помощи уравнения, затем привёл способ решения без использования переменной. Сумел искусственный интеллект и подсказать решение задачи, не раскрывая ответа — как это сделал бы учитель на уроке. "На отлично" одолел чат-бот и задание для пятиклассников по геометрии — правда, использовал чуть более сложный способ решения, не заметив математическую "хитрость", которой бы воспользовался обычный школьник. "Засыпался" ChatGPT на задачках из ЕГЭ по математике: одолеть задания из развёрнутой части экзамена ИИ не смог.

С гуманитарными эссе из российской школьной программы искусственному интеллекту тоже пока трудновато. Пользователи обращают внимание на затруднения чат-бота с русской литературой: пытаясь писать сочинения по произведениям отечественных авторов, программа додумывает сюжеты книг и выдумывает несуществующих персонажей. Но суть текста формулирует легко и внятно. "…Рихтер представляет собой гордого человека, который не может принять своего падения и продолжает жить в иллюзии своей прошлой власти. Он отказывается признать свою вину и свою ответственность за свою ситуацию", — так звучит отрывок из сочинения "Мотив гордого человека в произведениях "На дне" Максима Горького и "Вишнёвый сад" Антона Чехова", которое ChatGPT написал для сотрудников "Мела".

Но у нейросети всё впереди — учитывая, что в декабре 2022 года учёные предложили предыдущей версии этого же ИИ написать итоговое школьное сочинение на тему опасности технического прогресса. Чат-бот успешно привлёк в качестве аргументов сюжеты четырёх книг, в том числе "1984" Дж. Оруэлла и "Дивный новый мир" О. Хаксли. Работа отвечала всем экзаменационным требованиям и получила "зачёт" от преподавателей.

Сложности со списыванием у ChatGPT в России могут возникать ещё и потому, что английский язык для нового чат-бота "родной" и на нём он общается более свободно и связно. А вот русская речь нейросети пока даётся не так легко.

Если пробелы в знаниях русской литературы ChatGPT предстоит восполнять, то с другими предметами у нейросети всё уже сейчас на достойном уровне. Для исследователя из корпорации Google искусственный интеллект за 10 секунд (!) написал эссе о подходах к национализму политологов Бенедикта Андерсона и Эрнеста Геллнера (которое сам заказчик оценил на пятёрку с минусом), другим пользователям подарил сочинения о разнообразии современного мира и американской экспансии на Запад в XIX веке, третьим сочинил эссе на тему "Как время влияет на окружающий мир?" Профессор Университета Торонто, проверив несколько работ, написанных новым ИИ, оценил их на четвёрки и пятёрки, отметив, что в домашней работе больше нет смысла.

Провели исследование и сотрудники The New York Times, предложив ChatGPT написать несколько эссе с указанием возраста людей, которому должен был соответствовать стиль текстов. Работы нейросети авторы смешали с эссе реальных детей и студентов и предложили разномастную смесь не менее разномастной группе специалистов: учителю 4-х классов, репетитору, стэнфордскому профессору и популярному детскому писателю. Результаты ошеломили: никто из профессионалов не смог отличить эссе детей от работ искусственного интеллекта.

Схожий эксперимент поставил профессор журналистики из Аризонского государственного университета Дэн Гиллмор. Преподаватель дал чат-боту задание, которое обычно предлагает студентам: написать письмо родственнику на тему безопасности в Сети. Полученную работу профессор оценил на хороший балл, отметив, что система образования "встаёт перед очень серьёзными вопросами".

"Если ты не уверен в законности сайта или электронного письма, можешь быстро посмотреть в Сети, не жаловались ли на них другие люди как на мошеннические", — такой совет (в переводе с английского) в числе прочего дал ИИ в сочинённом тексте.

Оценками чат-бот мало отличается от живых студентов, а некоторых молодых людей даже превосходит. В ходе эксперимента американской консалтинговой компании ChatGPT вместе с реальными учащимися написал четыре работы на разные темы.

За эссе по медицине ИИ получил тройку (студенты — четвёрку и двойку),

за эссе по истории — четвёрку с минусом (студенты — четвёрку и тройку с плюсом),

за эссе по праву — четвёрку (студенты — пятёрку, тройку с минусом и единицу).

Пока не смог сравниться с живыми коллегами ChatGPT только в литературном мастерстве, получив единицу за художественный рассказ в сравнении с живыми студентами, чьё творчество оценили на пятёрку, тройку и двойку с плюсом. Но в чём чат-бот превзошёл учащихся, так это в скорости письма: если люди тратили на эссе примерно по три дня, у ChatGPT на каждую работу ушло 3-20 минут.

Хотя и в литературном мастерстве юная нейросеть, похоже, тоже скоро сможет соревноваться с людьми. В одной из развлекательных публикаций "Мел" приводит цитату из текста, написанного нейросетью (сохранён в первоначальном виде):

"Под кроной деревьев, в защите от жары и солнечных лучей, расположилась лесная опушка. Ветерок нежно покачивает вершины деревьев, принося с собой пение соловья. Зелёные листья и полые черешни встречают тёплый ветер и вокальное шелестование. В тишине леса можно услышать чистый и звонкий голос соловья, завораживающий всех вокруг. Лесная опушка напоминает о давно забытых временах, когда природа была центром всего мира, и пение соловья являлось музыкой души".

Несмотря на некоторые абсурдные выражения, образность и осмысленность в этом тексте уже точно присутствуют.

Кое-что о дипломах

Самый громкий "звоночек" прозвучал в России в декабре 2022 года. Студент РГГУ Александр Жадан успешно защитил дипломную работу, написанную ChatGPT. Комиссия отметила некоторую несвязность текста и проблемы с русским языком — но цели студент достиг: работа ИИ получила оценку "удовлетворительно".

На "коллективный труд" ушли сутки: 15 часов писался сам текст диплома, ещё 9 часов пришлось потратить на редактирование. Оригинальность готового диплома составила 82%. Узнав о необычном помощнике Александра, администрация вуза засчитала студенту работу, но обратилась в вышестоящие системы с просьбой ограничить доступ к новому чат-боту в учебных заведениях из-за негативного эффекта, который нейросеть может оказать на образование. И пусть пока чат-бот справился с работой на "троечку" и члены комиссии (как утверждают в РГГУ) даже колебались между тем, засчитывать работу или нет, но болезненная реакция администрации отчётливо показывает: новая нейросеть задела образовательную систему за живое.

Скрытая угроза… или новая надежда?

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков прокомментировал сложившуюся в системе образования ситуацию, посоветовав не наказывать учащихся за использование ChatGPT, а изменить подход к занятиям:

"Надо задание формулировать таким образом, чтобы только студент мог это решить. Или делать комбинированное задание, предполагающее прямую проверку знаний", — сообщил господин Фальков журналистам.

Ответная реакция системы образования на электронного возмутителя спокойствия не заставила себя ждать и в других странах мира. Использование ChatGPT уже запретили в учебных заведениях в США (в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Балтиморе и Сиэтле), Великобритании, Австралии, Франции (в Институте политических исследований), Гонконге. Некоторые преподаватели просят учащихся дополнять письменные задания коротким видео с устным пересказом сути работы. Меняется формат преподавания: больше внимания уделяется устным экзаменам, написанию работ под наблюдением учителя, занятиям в группах, отменяются домашние сочинения. В Австралии преподаватели обращаются к славным традициям XX века, требуя писать работы от руки.

Но прогресс не стоит на месте, и недавно пользователей Сети удивил видеоблогер Тормари Лул. Умелец объединил труд ChatGPT с перепрограммированным 3D-принтером, который вместо того, чтобы печатать объёмные фигурки, записывал генерируемый нейросетью текст закреплённой на нём шариковой ручкой. Работа, создаваемая ИИ, быстро переносилась на бумагу и обретала убедительно "живой" вид. Так что, обращение к славным традициям рукописного творчества с талантливыми детьми компьютерного мира тоже в некоторых случаях может не сработать.

"Это новый мир. Прощай, домашка!" — с иронией прокомментировал образовательный переполох косвенный "виновник торжества" известный бизнесмен Илон Маск — один из основателей компании OpenAI.

С домашкой, может, попрощаться и не придётся, но какие-то изменения в системе образования точно произойдут. Нет худа без добра: вероятно, на фоне наплыва технологий, способных выполнять за учащихся рутинную работу, образовательная система станет более "человечной". Уже сейчас предлагается уделять больше внимания живым дискуссиям между учителями и учениками, нежели тестам и однообразной "механической" работе. Вероятно, ChatGPT окажет на систему образования и положительный эффект, заставив её подстроиться под дух времени и стать более гармоничной и развивающей.

Привлекает молодых людей в нейросети и пресловутая "человечность". Если что-то в работе не устраивает, можно попросить чат-бот изменить текст: заменить, добавить или убрать фразы, переписать в стиле конкретного автора или даже сделать эмоциональнее — к примеру, на 20%. Можно и посоветоваться: спросить у ИИ, чего не хватает в получившейся работе.

Наверное, поэтому полюбившегося помощника учащиеся используют ещё и в качестве репетитора. Собственно, почему бы и нет? Бесстрастный ИИ не заставит работать из-под палки и не отругает за сделанную ошибку, а будет терпеливо отвечать на интересующие вопросы, помогая разобраться в непростой теме. Разъяснить тебе основы программирования? Запросто. Проверить знания перед контрольной? Садись поудобнее, приступаем. Найти ошибку в решении задачи? Отлично, начинаем поиски! Проверить и откорректировать твоё сочинение? Почему бы и нет!

Помимо этого, чат-бот может помочь составить план обучения, найти нужные источники для работы, написать конспект текста или пересказать его. Поэтому, даже если ученик не хочет перекладывать весь труд по написанию сочинения на искусственный интеллект, он может попросить ChatGPT кратко пересказать книгу или описать причины событий и мотивы героев в сюжете.

Таким образом воспользовалась помощью нейросети восьмиклассница, поделившаяся с журналистами опытом использования ChatGPT в российских школах. Чтобы написать сочинение по образам из поэмы А. С. Пушкина "Евгений Онегин", девочка сперва попросила чат-бот сочинить несколько статей на данную тему — и затем, используя тексты нейросети как опору, "творчески осмыслила" идеи ИИ, применив их в собственной работе.

А китайские студенты пользуются услугами ChatGPT, чтобы готовиться к экзаменам по английскому языку для поступления в зарубежные вузы. Как утверждают некоторые учащиеся Поднебесной, чат-бот способен заменить живого репетитора и выгоден тем, что общение с ним предполагает "меньше давления" и моментальный отклик по работам.

Репетиторство ChatGPT вскоре может быть легализовано и — более того — официально одобрено. Вы не ослышались! Именно о таком проекте рассказал министр образования ОАЭ Ахмед Белхул Аль Фаласи на Всемирном правительственном саммите в 2023 году. Политик сообщил, что на основе ChatGPT при содействии Open AI, Microsoft и некоторых других компаний будут созданы онлайн-репетиторы. Как отметил господин Аль Фаласи, использование искусственного интеллекта в качестве учителя повысит качество обучения и даст ученикам возможность мгновенного отклика по выполненным заданиям.

Похожим образом хотят использовать ChatGPT и в российской онлайн-школе английского языка Skyeng. Здесь на основе новой нейросети разрабатывают чат-бота "Кеша" для отработки ведения беседы в разных ситуациях — например, при бронировании авиабилетов. Программа сможет переписываться с учеником, вести устный диалог и разъяснять собеседнику сделанные ошибки.

Так что, мнения о "зловредности" новой нейросети как разрушителя системы образования, пожалуй, весьма однобоки. Тем более что пусть сама система образования и относится к ИИ настороженно, она всё же не отказывается от даров прогресса. В декабре 2022 года российская организация "Национальная технологическая инициатива" объявила о создании нейросетей, которые будут проверять школьные сочинения вместо учителей, что усовершенствует оценивание работ.

Поэтому, пожалуй, самую правильную на сегодняшний день точку зрения высказал учитель словесности и доцент Школы филологических наук НИЭ ВШЭ Михаил Павловец:

"ChatGPT — это всего лишь инструмент. Как топор: им можно убить, можно избу срубить, а можно из него кашу сварить", — не без юмора прокомментировал специалист бурлящий вокруг нейросети ажиотаж.

Научный переполох

"Взбаламутил воду" новый электронный помощник и в научной сфере. В конце января 2023 года ирландские учёные из Дублинского городского университета и Тринити-колледжа заказали у ChatGPT научную статью на финансово-экономическую тему и отправили её в академическое издание. Большинство рецензентов, несмотря на недостатки в списке литературы и описании экспериментов, одобрили работу к публикации. Таким образом, юный ИИ оказался состоятелен и в сфере "взрослых" научных исследований.

Реакция в научных кругах, как и в преподавательских, была быстрой и однозначной: именитые научные издания Science и Nature запретили указывать ChatGPT в числе авторов научных статей и скрывать применение нейросети для написания публикаций. Мнения разделились: некоторые другие журналы считают, что авторы могут использовать ИИ для подготовки текстов, если не будут держать это в тайне.

Не прочь "списать" у нейросети и зрелые профессионалы. Так, различное отношение к использованию ChatGPT для подготовки материалов совершенно не обеспокоило американского политика Джейка Окинклосса. 25 января 2023 года он выступил с речью, которую для него написал новый чат-бот.

"Мы должны сотрудничать с международными партнёрами, такими как правительство Израиля, чтобы гарантировать, что Соединённые Штаты сохранят лидирующую роль в исследованиях и разработках ИИ", — такие высказывания содержало выступление, сочинённое ChatGPT для политика.

Не побоялись использовать ChatGPT в качестве помощника и пресловутый министр образования ОАЭ, речь которого об использовании нового чат-бота для репетиторства также написал сам искусственный интеллект, и директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин, который вместе с коллегами попросил ChatGPT написать научную статью и использовал полученные 12 страниц текста как черновик, который доработали живые специалисты.

Борьба и поиски

Рождение компьютерного разума, способного не только помогать зрелым профессионалам, но и "давать списывать" предприимчивым школьникам, вызвало неоднозначную реакцию. Против ChatGPT разрабатываются программы-"противоядия", способные отличать тексты нейросети от работ живых людей. В Принстонском университете создали платформу GPTZero, которая находит сочинения нейросети по двум принципам: излишней понятности и "неэмоциональности".

Если эссе написано человеком, оно будет труднее для понимания программой и "нестройным": в отличие от искусственного интеллекта, живые авторы обычно чередуют длинные предложения с короткими, используют необычные формулировки, по-разному передавая мысль: где-то длинным абзацем, где-то коротким восклицанием. Но, хотя на новую программу уже подписались тысячи преподавателей, она тоже может допускать неточности: в двух случаях из девяти программа не смогла верно определить, писал эссе чат-бот или человек.

Порой преподаватели рискуют отличать тексты искусственного интеллекта от работ студентов "невооружённым глазом". Одни обращают внимание на большое количество фраз-клише, повторов и "воды" в сочинениях нейросети. Другие ссылаются на слишком идеальную грамматику, "механическую" речь и однообразные формулировки. Один из преподавателей, чьи слова приводит американский Forbes, был недоволен, что в сравнении двух литературных произведений ChatGPT использовал клишированную фразу "Работа А и работа Б имеют много общего и много различий", не привёл цитаты и поверхностно обрисовал проблему. Другой преподаватель сравнил работы ChatGPT с текстами "очень умного 12-летнего ребёнка" и отметил, что для человека чат-бот использует слишком необычные или, наоборот, чересчур простые фразы, как автор, у которого ещё не сформировался собственный стиль.

"То ли ещё будет"?

Волнения и дебаты вокруг нового ИИ продолжаются, и неясно, куда они в конечном счёте приведут. И, как пелось в известной песне (тоже, кстати, посвящённой изменениям в системе образования), "то ли ещё будет"! Ведь готовящаяся к скорому запуску усовершенствованная версия ChatGPT, как утверждается, сможет не только лучше писать тексты, но и генерировать видео, и отвечать на вопросы по аудиозаписям и фотографиям. Вероятно, что скоро к числу почитателей нового ИИ прибавятся дизайнеры и специалисты по рекламе (а ещё учащиеся, которым не даются сложные схемы, диаграммы и графики в учебниках).

Но мне кажется, нам стоит задуматься немного о другом.

Искусственный интеллект решает сложные задачи. Речь, подготовленную искусственным интеллектом, сопровождают бурные овации зрителей. В рамках эксперимента искусственный интеллект под видом человека принимают на работу как сотрудника, идеально удовлетворяющего требования работодателя. Сочинение, созданное искусственным интеллектом, получает "зачёт" как работа, соответствующая всем образовательным стандартам…

Во многих областях жизни идеальная обложка становится всё важнее. Всё большее значение для тех, кто влияет на наши судьбы — начальников, работодателей, учителей — имеют поставленные "галочки": формальности, шаблоны и клише. "Работа по образцу" и максимальная продуктивность — именно то, чего часто ждёт от человека современное общество. Мир становится всё более обезличенным. Мы теряем индивидуальность и сами начинаем походить на идеально отлаженный рабочий механизм.

Искусственный интеллект уже идеально вписывается в такую реальность. И может получить за нас все пресловутые "галочки".

В таком случае, чем мы лучше умной программы? Может быть, умением творить, вдохновляться, быть креативными? Но и электронный разум умеет выполнять не только рутинную работу.

Искусственный интеллект учится смеяться, познавая мир, и пытается шутить. Искусственный интеллект пробует осознать себя. Искусственный интеллект творит. Картины, написанные нейросетями, радуют глаз вместе с творчеством живых художников. Творчество искусственного интеллекта уже сейчас порой вызывает улыбку, порой — искренние переживания.

Возникает повод задуматься.

Если общество дошло до того, что в нём живых людей могут без потерь заменить роботы, то не пора ли нам стать хоть немного человечнее?

Пока не пришлось учиться человечности у искусственного интеллекта.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...