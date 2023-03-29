Зампред правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко сообщила, что в 2025 году власти построят очистные сооружения на Иртыше, Волге и других реках.
"В перечень водных артерий планируется включить Дон, Амур, Урал, Неву, Волхов, Терек, озеро Ильмен", — добавила политик, слова которой приводит gorod55.ru.
Также власти пообещали убрать мусор в руслах водоёмов и на берегах.
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