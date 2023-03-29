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Зампред правительства РФ анонсировала проект о масштабном очищении Волги, Иртыша и других рек

0:36
Наука

Зампред правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко сообщила, что в 2025 году власти построят очистные сооружения на Иртыше, Волге и других реках.

Зампред правительства РФ анонсировала проект о масштабном очищении Волги, Иртыша и других рек

"В перечень водных артерий планируется включить Дон, Амур, Урал, Неву, Волхов, Терек, озеро Ильмен", — добавила политик, слова которой приводит gorod55.ru.

Также власти пообещали убрать мусор в руслах водоёмов и на берегах.

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Как экология встроена в политику и бизнес
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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