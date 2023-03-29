Зампред правительства РФ анонсировала проект о масштабном очищении Волги, Иртыша и других рек

0:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Зампред правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко сообщила, что в 2025 году власти построят очистные сооружения на Иртыше, Волге и других реках.

"В перечень водных артерий планируется включить Дон, Амур, Урал, Неву, Волхов, Терек, озеро Ильмен", — добавила политик, слова которой приводит gorod55.ru.

Также власти пообещали убрать мусор в руслах водоёмов и на берегах.

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