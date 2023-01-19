ЧС в Воркуте может перерасти в масштабную экологическую катастрофу

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента в Воркуте. В декабре 2022 года в реку хлынуло всё содержимое рухнувших очистных сооружений. Чрезвычайная ситуация в городе может перерасти в масштабную экологическую катастрофу, передаёт EADaily.

Нечистоты попали в городскую канализацию и даже в питьевую воду, что угрожает здоровью людей.

"Река Воркута впадает в реку Уса, откуда город Воркута снабжается питьевой водой. Уса, в свою очередь — водная артерия, сообщающаяся с Карским и Баренцевым морями. Чрезвычайная ситуация в городе грозит перерасти в масштабную экологическую катастрофу для Крайнего Севера", — передаёт издание.

Согласно информации, Комплексные очистные сооружения в Воркуте построены ещё в 1979 году. Последний раз капитально ремонтировали КОС в 2014-1015 годах.

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