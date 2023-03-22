Эксперт прокомментировал прогноз погоды с созданной нейросетью ведущей

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Исполнительный директор "Оборот.ру" Иван Кургузов прокомментировал Pravda.Ru запуск ставропольским телеканалом прогноза погоды с ведущей, созданной нейросетью.

"Я уверен, что Снежана Туманова — это персонаж, наложенный на реальное изображение молодой девушки. Точно подверглось обработке лицо, возможно ещё плечи и блуза — но в основе там реальная молодая девушка, снятая в телестудии. Это видно, например, по движениям рук. И я думаю, что ближайшие годы технология будет такой же", — сказал Кургузов.

Он выразил сомнение в том, что продукция нейросетей в ближайшие пять лет займёт существенную долю в интерактивных форматах взаимодействия с людьми. Но всё крайне успешно развивается в неинтерактивных форматах или мнимо-интерактивных: речь идёт, прежде всего, о порноиндустрии, отметил он.

"Я с опаской в этом плане смотрю в будущее, так как ещё через несколько лет нейросети смогут делать видеозаписи якобы выступлений или тайных переговоров политиков. И потом уже никто ничего не докажет и не отмажется: на ровном месте будут рушиться карьеры из-за фальшивого компромата, пока человечество не научится быстро определять факты подделок, и не раздувать шумиху", — сказал собеседник издания.

Ранее ставропольский телеканал "СвоёТВ" выпустил в эфир прогноз погоды, полностью созданный нейросетями. Ведущая, получившая "погодное" имя Снежана Туманова, сгенерирована искусственным интеллектом.

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