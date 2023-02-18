Нейросеть ChatGPT за менее чем минуту составила договор о мире между Украиной и Россией

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Доступная теперь на Украине нейросеть ChatGPT за менее чем минуту составила договор о мире между Украиной и Россией. Такой запрос попытались вбить журналисты украинского издания "Страна.ua".

Они сделали это пять раз, и каждый раз чат-бот выдавал разные варианты соглашения. При этом на составление каждого текста у нейросети уходило от 30 до 45 секунд.

Наиболее нейтральным вышел первый вариант, который состоит из десяти пунктов, включающих перемирие, переговоры о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве, уважение к территориальной целостности двух стран и создание совместной комиссии для внедрения норм соглашения.

Там также есть пункт о неприменении военной силы и разрешении конфликтов дипломатическим путём. Кроме того, подписанты согласны на международных наблюдателей, которые будут следить за исполнением договора.

Второй вариант вышел наиболее проукраинским. Он требует от России вывести войска, в том числе из Крыма, и передать Украине контроль над границей. В то же время там содержится пункт о том, что обе страны должны обеспечить права жителей Донбасса.