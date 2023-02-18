Глава МИД ФРГ Бербок выступила против территориальных уступок со стороны Украины

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против каких-либо территориальных уступок со стороны Украины.

"Все требования отдать занятые области, сдать Украину, означали бы поощрение этого военного конфликта. Мы не будем этого делать", — сказала министр, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также она добавила, что Германия разделяет со своими международными партнёрами мнение о том, что военные действия на Украине должны завершиться как можно скорее, но "не навязанным миром".

Бербок подтвердила, что на голосование в Генеральной Ассамблее ООН к годовщине с начала специальной военной операции России будет вынесен проект резолюции с осуждением РФ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, что не разделяет позицию президента Украины Владимира Зеленского о том, что конфликт закончится в этом году.