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Глава МИД ФРГ Бербок выступила против территориальных уступок со стороны Украины

0:58
Мир

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против каких-либо территориальных уступок со стороны Украины.

Глава МИД ФРГ Бербок выступила против территориальных уступок со стороны Украины

"Все требования отдать занятые области, сдать Украину, означали бы поощрение этого военного конфликта. Мы не будем этого делать", — сказала министр, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также она добавила, что Германия разделяет со своими международными партнёрами мнение о том, что военные действия на Украине должны завершиться как можно скорее, но "не навязанным миром".

Бербок подтвердила, что на голосование в Генеральной Ассамблее ООН к годовщине с начала специальной военной операции России будет вынесен проект резолюции с осуждением РФ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, что не разделяет позицию президента Украины Владимира Зеленского о том, что конфликт закончится в этом году.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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