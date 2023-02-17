Шольц: конфликт на Украине не завершится к концу года

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Канцлер Германии Олаф Шольц дал понять на Мюнхенской конференции по безопасности, что не разделяет позицию Владимира Зеленского о том, что конфликт закончится в этом году.

Он заявил, отвечая на вопрос, есть ли у Германии в контексте времени хотя бы стратегическая цель и разделяет ли Берлин призыв Зеленского окончить конфликт уже в этом году, что нужно готовиться к длительным военным действиям, назвав это "мудрым решением".

Шольц также считает "мудрым" действием дать понять Москве, что Запад будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее Зеленский в своём обращении к присутствующим на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что конфликт на Украине, как он считает, должен закончиться в этом году, а также сравнил Украину с Давидом, который из пращи убил Голиафа.