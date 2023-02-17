Зеленский сравнил Украину с Давидом, который убил Голиафа

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Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности сравнил Украину с Давидом, который убил пращой Голиафа.

По мнению главы киевского режима, "Россия-Голиаф падёт в этом году".

Далее Зеленский добавил, что Давид — это не только Украина, а и весь Запад. Он также заявил, что для победы над Россией должны объединиться "все Давиды этого мира".

Ранее украинский лидер заявил, что наступление российской армии уже началось, предположив, что украинские войска продолжат сопротивляться этому до тех пор, пока они не смогут начать контрнаступление.

Также он высказался против компромиссного варианта завершения конфликта.