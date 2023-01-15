Рогозин: военный робот "Маркер" пройдёт боевое крещение на Донбассе

Несколько прототипов боевой робототехнической платформы "Маркер" отправятся в зону СВО для проведения испытаний в боевой обстановке, рассказал бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, беспилотная разведывательно-ударная машина ранее успешно справилась с охраной космодрома Восточный, где контролировала периметр безопасности.

"Теперь ему (точнее, им — таких машин будет несколько) предстоит пройти боевое крещение на Донбассе", — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что робот имеет собственные огневые средства для поражения вражеских целей, может корректировать огонь артиллерии с расстояния не менее 15 км, причём все задачи "Маркер" способен выполнять в условиях радиоэлектронной борьбы, так как обладает автономной системой управления.

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