США передадут Украине более уязвимые колёсные БМП из-за истощения запасов

Склады Пентагона истощены, а значит вместо гусеничной бронетехники украинская армия получит колёсную, заявил представитель Народной милиции ДНР.

В начале января Белый дом пообещал Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут гусеничные БМП Bradley, и почти 200 единиц колёсной техники.

"Это говорит о том, что нужного количества гусеничной техники для восполнения потерь ВСУ они поставить уже просто не имеют возможности", — заявил источник агентства ТАСС.

Он уточнил, что США готовы поставить на Украину сотни Bradley, но те попросту кончились. Поэтому Пентагон передаёт Киеву "хотя бы что-то бронированное", но в американском военном ведомстве понимают: эти машины намного более уязвимы, чем полноценные БМП.

Ранее российский политолог предположил, что страны НАТО резко нарастили военную помощь Украине, рассчитывая на мощное наступление ВСУ весной.