Бойцы ВС РФ придумали, как засекать артиллерию ВСУ с помощью смартфонов

Участвующие в СВО военнослужащие РФ придумали кустарный метод, позволяющий обнаруживать украинскую артиллерию по звуку выстрелов с помощью смартфонов.

Для успешной контрбатарейной борьбы необходимо быстро установить координаты артиллерийских позиций неприятия. Для этого существует множество специальных систем, но их не хватает на всю линию боевого соприкосновения.

"Офицерами, непосредственно участвующими в боевых действиях, разработано программное обеспечение для смартфонов, которое позволяет определять координаты источников звука по выстрелу", — пишет РИА Новости со ссылкой на издание "Арсенал Отечества".

Всего несколько бойцов со смартфонами достаточно, чтобы выяснить примерное местоположение артиллерии ВСУ, а высланные по координатам беспилотники сообщают точные координаты позиции врага, по которой наносится удар.

Ранее стало известно, что в ходе СВО начали применяться модернизированные вертолеты Ка-52М с новейшими высокоточными ракетами "Изделие 305".

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