Специалист по сетевой безопасности: белорусский ноутбук не сможет конкурировать с мировыми аналогами

Первый белорусский ноутбук вышел сегодня на рынок. Что из себя представляет новый продукт и является ли он отечественной разработкой, рассказал Pravda.Ru специалист по информационной, сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Специалист отметил, что начинка ноутбука вряд ли будет белорусского производства, так как в стране, как и в России, нет предприятий, которые бы производили чипы, процессоры, видеокарты и другие комплектующие. Вероятно, какая-то деталь будет местного производства, а всё остальное — китайское, американское или тайваньское.

На вопрос о конкурентоспособности белорусского ноутбука, Вакулин считает, что прогнозы делать сложно.

"Возможно, будет спрос у жителей самой страны, да и в России, может быть. А как по мне, если мы будем говорить про весь мир на конкуренции, то это вряд ли. Поскольку мы не исключаем той возможности, что поставки чипов и различных процессоров, например, от Intel, поэтому и прекратится разработка. Либо нужно будет искать аналоги этого процессора", — заключил специалист.

Генеральный директор белорусского предприятия "Горизонт" Юрий Предко сообщил, что над ноутбуком трудились инженеры, дизайнеры, маркетологи и разработчики с международным опытом работы, а приобрести его можно уже с сегодняшнего дня, 22 декабря.

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