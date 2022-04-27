Российская компания по производству робототехники РОББО открыла подразделение в Китае, сообщает Агентство стратегических инициатив. Оно стало третьим после филиалов в Финляндии и Японии, уточнили в организации.
"РОББО открыл китайское подразделение в Нанкине. Сейчас компания регистрирует товарные знаки в Китае, испытывает бизнес-модели и локализует учебно-методические материалы", — говорится в сообщении Агентства.
РОББО является резидентом фонда "Сколково" и занимается разработкой образовательной робототехники, которая используется в образовательных организациях 24 стран. Ранее компания открыла свои представительства в Финляндии и Японии.
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