Замена людей роботами в США привела к росту смертности

Считается, что внедрение новейших технологий способствует повышению качества жизни. Однако на деле это оказалось ровно наоборот.

Команда социологов по просьбе Управления социального обеспечения США провела исследование по поводу влияния автоматизации на жизнь людей. И пришла к неожиданным и даже страшноватым выводам: роботизация приводит к сокращению ряда рабочих мест, а это, в свою очередь, приводит к процессам, способствующим ранней смертности среди определённых категорий населения.

Статистика — вещь упрямая

Например, в связи с автоматизацией было сокращено количество вакансий в обрабатывающей промышленности США. Ранее проводившиеся исследования показали, что только с 1990-х по 2000-е годы внедрение промышленных роботов привело к потере от 420 000 до 750 000 рабочих мест на производстве.

Собственно, показатели смертности в Соединенных Штатах начали расти ещё с 1980 года. Статистика показывает, что сегодня американцы умирают в среднем на три года раньше, чем их сверстники в других развитых странах.

Исследователи решили проверить, как на эту статистику влияет фактор автоматизации. Они проанализировали данные по различным отраслям промышленности за период с 1993 по 2007 годы, а затем сопоставили их с показателями смертности за тот же период. Оказалось, что на каждого нового промышленного робота, заменявшего труд 1000 рабочих, приходится около восьми случаев прироста смертности на 100 000 мужчин в возрасте от 45 до 54 лет и около четырёх случаев на 100 000 женщин того же возраста. Как вы понимаете, это далеко ещё не старость.

Фактор социальной невостребованности

Но по какой причине люди умирали в столь раннем возрасте? Прежде всего, в производственных процессах были заняты в основном мужчины и женщины, не имевшие специальной квалификации в какой-либо области, и потому количество возможностей по поиску работы для них было ограничено. Внедрение роботов приводило для них либо вообще к потере работы, либо к тому, что они вынуждены были соглашаться на работу с гораздо худшими условиями, чем предыдущая, например, со значительным снижением заработной платы.

За указанные годы среди мужчин среднего возраста был зафиксирован рост числа самоубийств, а среди мужчин всех возрастов и также молодых женщин в возрасте от 20 до 29 лет наблюдается увеличение количества эпизодов передозировки наркотиков.

В разных возрастных группах выросло число людей, совершивших криминальные деяния, а также случаев рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Как показали опросы, прямой или косвенной причиной смерти во многих случаях являлся именно уход с привычной работы. Люди не могли справиться с ситуацией. В результате они серьёзно заболевали на фоне стресса и меньшей доступности медицинской помощи, искали утешение в запрещённых веществах, шли на криминал или просто кончали с собой.

Смягчение последствий

"В течение десятилетий производители в Соединённых Штатах обращались к автоматизации, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке, — комментирует ведущий автор исследования, доцент социологии Рурк О'Брайен. — Но эта технологическая инновация сократила количество качественных рабочих мест, доступных для взрослых людей без высшего образования — группы, которая в последние годы столкнулась с ростом смертности".

Социологи предложили разработать пакет мер, призванных смягчить последствия автоматизации для низкоквалифицированных групп населения. Они должны касаться системы социальной защиты и изменений политики, сложившейся на рынке труда.

Иные футурологи обещают нам, что если неквалифицированный механический труд будет автоматизирован, то возникнут новые вакансии, связанные с этим — например, операторы или техники, которые будут заниматься роботами. Но так ли много потребуется этих операторов и техников? К тому же, для такой работы также требуется достаточно высокая квалификация. Между тем очевидно, что не все люди одинаково способны к обучению. Вы можете обучить кого-то успешно работать на станке, но он не сможет самостоятельно починить этот станок с электронной начинкой внутри, если тот сломается, так как для этого уже надо задействовать более сложные процессы мышления.

Так что придётся либо подыскивать бывшим рабочим занятость в других, не производственных сферах, либо смириться с тем, что они станут жить на государственные пособия, и разрабатывать для них специальные программы по реабилитации, привлекать к каким-то видам деятельности, не связанным с работой. Хотя насколько эффективно будут работать эти меры, пока неясно.

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