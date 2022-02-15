Вассерман рассказал, почему не получается быстро долетать до Марса

Колонизация Марса — давняя мечта человечества. Сейчас учёные разных стран пытаются придумать способ её осуществления.

Недавно оригинальную идею предложили китайцы:

прямо на орбите они хотят построить огромную космическую станцию, чтобы она "простиралась на километры"; а уже с неё запускать корабли к планетам Солнечной системы.

А канадские спецы уверены, что придать нужное ускорение звездолётам сможет мощный лазер. Дескать, он даст кораблю такой "пинок", что тот долетит до Марса не за полгода, как сейчас, а дней за 45.

Эту идею в беседе с ФАН оценил публицист и депутат ГД Анатолий Вассерман. По его словам, подобных проектов с момента начала освоения космоса было немало. Но у каждой из них был какой-то серьёзный минус, из-за которого они и не были реализованы.

"Любой поток энергии рассеивается. Часть ее поглощается воздухом. Впрочем, энергокомплекс можно разместить на Луне. По затратам это окупится уже через считанные десятки пусков. Однако дело еще в том, что не получится в течение долгого времени фокусировать весь поток энергии на ракете. Согласно законам физики, любой поток энергии рассеивается в безвоздушном пространстве. На космических расстояниях даже ничтожно малое рассеивание приобретает космический же масштаб", — высказался Вассерман, добавив, что при таких "условиях" долететь до Марса за 45 дней вряд ли получится.

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