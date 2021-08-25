Как китайцы черта перехитрили: нужна ли миру космическая станция "на километры"

В Китае задумали осуществить грандиозный космический проект — Национальный фонд естественных наук КНР предложил построить космическую станцию огромных размеров, чтобы она "простиралась на километры". Примечательно то, что, к примеру, МКС имеет размер примерно 100 на 70 метров.

"Такой корабль — ключевой стратегический инструмент для будущей добычи космических ресурсов, исследования загадок Вселенной и долгосрочного присутствия на околоземной орбите", — говорится в плане проекта.

Как сообщает South China Morning Post, космический корабль будет собираться на орбите из модулей, каждый из которых будет отправляться на орбиту на ракете-носителе. Теперь же основная задача ученых — придумать, как уменьшить вес этих модулей.

Как отмечает ведущий научный сотрудник, кандидат политических наук Павел Каменов, такие амбициозные задачи сейчас вряд ли осуществимы, но в перспективе с развитием космической техники это вполне возможно.

"Китайцы смотрят на 20-30 лет вперед. Речь, по-видимому, идет о перспективе создания такой станции где-то после 2030 года", — уверен эксперт.

Писатель и востоковед Кирилл Котков думает, что теоретически такая задача осуществима. Ведь есть опыт наших станций "Салют", "Союз", "Мир" и международной станции МКС. А китайцы лучше всех умеют копировать. Вопрос в другом — нужно ли это делать, является ли создание такой станции прорывным этапом в освоении космоса!

"Когда наша станция "Марс-1" села на Марс — это был прорыв. Американцы со своими "Викингами" были на втором месте. Оставляем за кадром предполагаемую высадку американцев на Луне. Есть сомнения, что американцы там высаживались, тем не менее они сумели это подать тоже как прорыв. В любом случае прорывы — это полеты к планетам, к газовым гигантам — к Юпитеру, Сатурну, это высадка зондов на Венере. Станция "Мир" — тоже был прорыв. Но затем темпы освоения космоса замедлились. Если в конце 70-х — начале 80-х создание космических станций впечатляло, то к концу 80-х верчение станции вокруг планеты Земля уже не трогало никого. Более того, в обществе возникла идея, что никаких полетов в космос к другим планетам не будет" — отметил Кирилл Котков.

Китайцы не думают о прогрессе, только о своих амбициях

Что мы видим сейчас? Прогресс есть, но незначительный. В связи с чем возникает вопрос, а нужна ли такая многокилометровая станция, как когда-то предсказывал Циолковский? Возможно, Китаю она и нужна, ведь у них нет такой станции. А для всего мира…

Китай заявил о себе как о космической державе, поэтому он отправляет свои луноходы и марсоходы на соответствующие планеты. Создание станции может позволить Китаю самостоятельно проводить ряд экспериментов в космосе, в том числе и с оружием, отмечает Кирилл Котов.

Стоит отметить, что уничтожение нашей станции "Мир" лишило нас возможности проводить такие эксперименты. Хотя они проводились Советским Союзом еще в 70-е годы. Испытывалась пушка, которая должна была сбивать спутники. А с появлением международной станции проводить такие серьезные эксперименты стало невозможно.

"Китай, создав такую станцию, получает возможности для проведения таких экспериментов. Для Китая это хорошо. Но если посмотреть на освоение космоса в исторической перспективе, то еще одна станция — это не прогресс. Безусловно, достижением китайцев является запуск своего собственного космического корабля. Безусловно, китайцы добились успеха с программами по освоению Марса и Луны, чего нельзя сказать, к сожалению, про нашу страну. У нас таких успехов сейчас нет", — отмечает эксперт.

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