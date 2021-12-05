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Ракета-носитель "Союз" успешно стартовала с французского космодрома

Наука

Ракету "Союз СТ-Б" успешно запустили в космос после задержек из-за сильного ветра. Носитель со спутником Galileo стартовал с французского космодрома Куру.

Ракета-носитель "Союз" успешно стартовала с французского космодрома

Накануне старт ракеты перенесли за семь минут до предполагаемой отправки из-за неблагоприятных погодных условий на высоте.

"Через 9 минут после старта головной блок в составе разгонного блока и двух аппаратов в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя. Разгонный блок "Фрегат" приступил к выполнению своего полётного задания", — говорится на официальном сайте "Роскосмоса".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что старт ракеты-носителя должен был состояться ещё 2 декабря. Однако, по сообщению ведомства, из-за сильных верховых ветров пуск пришлось отложить. Новую дату наметили на 3 число, но погодные условия опять же не позволили запустить носитель.

На 2022 год с южноамериканского космодрома запланированы четыре пуска российских ракет.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Владимир Губарев
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