Рогозин: пуск ракеты "Союз-СТ-Б" с французского космодрома перенесли из-за ветра

Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с космическими спутниками "Галилео" перенесли на сутки из-за погодных условий, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ракета-носитель должна была стартовать с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане, сегодня по времени Гвианского космического центра в 21.31, что по московскому времени 2 декабря в 03.31 ночи.

"В Гвианском космическом центре перенос нашего пуска на сутки по погоде. Ветер на высотах", — написал глава космического ведомства в своём Telegram-канале.

Рогозин отметил, что техническое состояние ракеты в полном порядке.

Ранее Pravda.Ru писала об успешном запуске ракеты-носителя "Союз-2.1Б" с архангельского испытательного космодрома Плесецк ВКС России. Она вывела на орбиту военный аппарат, который позволяет распознать пуски баллистических межконтинентальных снарядов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.