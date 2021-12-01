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Рогозин: пуск ракеты "Союз-СТ-Б" с французского космодрома перенесли из-за ветра

Наука

Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с космическими спутниками "Галилео" перенесли на сутки из-за погодных условий, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Рогозин: пуск ракеты "Союз-СТ-Б" с французского космодрома перенесли из-за ветра

Ракета-носитель должна была стартовать с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане, сегодня по времени Гвианского космического центра в 21.31, что по московскому времени 2 декабря в 03.31 ночи.

"В Гвианском космическом центре перенос нашего пуска на сутки по погоде. Ветер на высотах", — написал глава космического ведомства в своём Telegram-канале.

Рогозин отметил, что техническое состояние ракеты в полном порядке.

Ранее Pravda.Ru писала об успешном запуске ракеты-носителя "Союз-2.1Б" с архангельского испытательного космодрома Плесецк ВКС России. Она вывела на орбиту военный аппарат, который позволяет распознать пуски баллистических межконтинентальных снарядов.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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