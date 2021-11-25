Военный спутник Минобороны РФ запустили с космодрома Плесецк

Сегодня в 4:09 по мск с архангельского испытательного космодрома Плесецк ВКС России успешно запустили в космос ракету-носитель "Союз-2.1Б", которая выведет на орбиту военный аппарат.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Старт прошёл в штатном режиме и уже через три минуты наземные средства центра космических войск приняли "Союз" на сопровождение.

"Вывод космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов", — отметили в военном ведомстве.

По данным сайта Spaceflightnow, на орбиту выводится аппарат Единой космической системы "Тундра" — "специалист" по обнаружению пусков межконтинентальных баллистических ракет, которые не только "видят" запуски, но и могут определять параметры их баллистической траектории и вероятные районы поражения и даже давать сигнал о необходимости нанесения ответного удара.

Напомним, несколькими часами ранее в космос с Байконура отправилась ещё одна российская ракета, которая доставит к МКС новый стыковочный модуль.