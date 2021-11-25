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Роскосмос успешно запустил к МКС новый стыковочный модуль

Наука

Сегодня ночью с космодрома Байконур к МКС была успешно запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым космическим кораблём "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал".

Роскосмос успешно запустил к МКС новый стыковочный модуль

Как сообщили в Роскосмосе, полет к Международной космической станции пройдет по двухсуточной схеме, а стыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" ожидается 26 ноября в 18:26 мск.

После стыковки "Причал" сможет вместить до пяти других модулей или космических аппаратов.

Космический аппарат успешно выведен на низкую околоземную орбиту и в настоящее время направляется к МКС, экипаж которой готовится к приему нового модуля.

Еще один "Прогресс", который в настоящее время пристыкован к станции, планируется отстыковать от МКС в четверг, забрав временное пассивное стыковочное устройство, в настоящее время прикрепленное к российскому модулю "Наука". Именно оно будет заменено на "Причал", который представляет собой большую сферу с шестью стыковочными портами.

Новый модуль является заменой устаревшему стыковочному модулю Pirs российского производства, который служил основным шлюзом на МКС с 2001 года. Старый модуль был отстыкован от станции еще в июле перед долгожданным прибытием "Науки" -лаборатории, мастерской и жилого модуля.

Вскоре после этого "Пирс" был выведен с орбиты и распался в атмосфере Земли над южной частью Тихого океана, став первым постоянным модулем МКС, выведенным из эксплуатации.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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