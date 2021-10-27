Четыре туриста отправятся на МКС в 2024 году по соглашению с Главкосмосом

В среду, 27 октября, Главкосмос заключил предварительное соглашение о полёте четырёх туристов на МКС в 2024 году.

Interfax.ru оповестило, что Дмитрий Лоскутов, генеральный директор Главкосмос, подтвердил подписание соглашения. Информационное агентство процитировало руководителя компании:

"Сегодня Главкосмос подписал предварительное соглашение о предоставлении четырёх мест в 2024 году, это означает два коммерческих рейса в 2024 году с клиентом".

Лоскутов сказал, что пока не будет разглашать, что это за клиенты. Он также отметил, что Главкосмос рассматривает другие запросы на полёты туристов.

РИА Новости напомнило, что космические корабли для туристических полётов изготовит Ракетно-космическая корпорация "Энергия" за 5,056 миллиарда рублей.

Ранее Pravda.Ru сообщила, что актриса Юлия Пересильд рассказала, как проходили съёмки фильма "Вызов" в космосе.

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