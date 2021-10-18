Пересильд рассказала о съемках в космосе: "Кажется, что уже не можешь"

Юлия Пересильд 17 октября вернулась с Международной космической станции. Актриса поведала, как проходили съёмки фильма "Вызов" в космосе.

Юлия Пересильд объяснила, что для описания съемок фильма в космосе слова "сложно" или "тяжело" не подходят, так как всё делается на пределе человеческих возможностей.

Актриса призналась, что боялась не справиться со своей задачей физически. Первый киноэкипаж не готовился к полету много лет, как настоящие космонавты. Их подгоnовили за четыре месяца, поэтому иногда не получалось снять так, как это было задумано изначально.

"Для нас это всё было в первый раз. Мы, конечно, не космонавты, мы не люди, которые десять лет готовились… Мы люди, которые подготовились за четыре месяца, люди противоположной профессии… Всё было на грани: кажется, что уже не можешь, но ещё усилие — и всё получается", — цитирует слова Пересильд RT.

Пересильд подчеркнула, что им удалось сделать больше, чем они на то расcчитывали.

Съемочная группа фильма "Вызов" прилетела на МКС для съемочного процесса 5 октября. Утром 17 октября киноэкипаж с Юлией Пересильд и Климом Шипенко благополучно приземлился в Казахстане.

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