"Роскосмос" побеждает в космической гонке с США благодаря кино

Подготовка к съёмкам фильма в космосе, который станет плодом сотрудничества госкорпорации "Роскосмос", "Первого канала" и студии Yellow, Black and White, на устах у всех. Наша космическая отрасль, проигрывавшая в последние годы своим конкурентам из США, заставит говорить о себе как первой в кинематографе. Это не так славно, как полёт к Луне, но в качестве маркетингового хода может иметь позитивный эффект.

Американские миллиардеры и по совместительству космические бароны Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон вложили немало энергии и предпринимательской инициативы, чтобы сделать путешествия к звёздам доступными для всех, кто способен расплатиться звонкой монетой за свою любовь к острым ощущениям. В июле этого года один за другим суборбитальные полёты с туристами на борту совершили ракетоплан Unity, созданный компанией Virgin Galactic, и корабль New Shepard, сконструированный компанией Blue Origin.

Ответом Илона Маска была отправка четырёх космических туристов на ракете-носителе Falcon 9 с пилотируемым кораблём Crew Dragon в трёхдневное путешествие на околоземную орбиту высотой 580 км. Особенностью миссии Inspiration4 было участие в космическом полёте исключительно астронавтов-любителей и её благотворительный характер: был объявлен сбор средств для больницы St. Jude Chidren's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях. Как заявил директор по управлению полётами Crew Dragon Бенджамин Рид, в перспективе SpaceX намерен отправлять в космос миллионы людей и "совершать космические полёты на уровне авиалиний".

Космос важнее роскошных яхт

Дмитрий Рогозин

Свершения частных компаний США на звёздном поприще не только способствуют развитию космического туризма, но и их участию в выполнении программ агентства NASA и оборонного ведомства. Компания SpaceX смогла серьёзно потеснить "Роскосмос" на рынке благодаря своим ракетам-носителям Falcon, грузовому кораблю Dragon и пилотируемому кораблю Crew Dragon, который совершил свой первый полёт к МКС в мае прошлого года. Не зря глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ставит американцев в пример нашим олигархам, которые тратят деньги "на очередные яхты и ярмарки тщеславия", а не на развитие космических технологий.

В начале сентября в американской прессе появилось сообщение, что альянс United Launch Alliance (ULA), основанный корпорациями Lockheed Martin и Boeing, прекратил продажу тяжёлых ракет Atlas V и больше не будет закупать для них двигатели РД-180 российского производства. Свою руку к такому повороту дел приложила компания Безоса Blue Origin, взявшаяся за создание ракетных двигателей первой ступени BE-4 для разрабатываемых ULA тяжёлых ракет-носителей Vulkan.

Агентство NASA целенаправленно и методично поощряло частные инвестиции в космос. В своё время бывший глава NASA Чарльз Болден призывал "высококвалифицированные американские фирмы" включиться в соревнование во благо нации, опираясь на инновации и патриотизм, чтобы покончить с зависимостью от России. Как отмечают наблюдатели в США, двигатель Blue Origin на годы отстаёт от графика, но генеральный директор ULA Тони Бруно заявлял недавно, что рассчитывает получить первые готовые к полёту двигатели BE-4 к концу этого года.

Между тем в "Роскосмосе", видимо, тоже не всё развивается по плану. В августе в госкорпорации сообщили о том, что запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" переносится с октября 2021 года на май 2022-го. Следовательно, откладывается начало реализации долгосрочной российской лунной программы, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и возврат лунного грунта на Землю, а также строительство посещаемой лунной базы. Всеохватывающее освоение спутника Земли будет проводиться в том числе при сотрудничестве с Китайским национальным космическим управлением в рамках совместного проекта по созданию Международной научной лунной станции.

Не стало полной неожиданностью и решение о прекращении работы самарского РКЦ "Прогресс" над созданием ракетного комплекса сверхтяжёлого класса. На этот счёт в январе 2021 года давал свои рекомендации совет РАН по космосу, а глава "Роскосмоса" анонсировал перед этим, что проект сверхтяжёлой ракеты "Енисей" следует пересмотреть, так как более целесообразно использовать в качестве топлива не кислород с керосином, а метан. Дмитрий Рогозин рассматривает метановый двигатель как более прорывную технологию, позволяющую перенаправить время и деньги на то, что продвинет отрасль вперёд.

"Если мы хотим создать эту систему, то она должна быть многоразовой, — заявил Рогозин. — Поэтому мы лучше сделаем чуть позже, но зато мы сделаем так, что это будет стимулом развития композиционных материалов в "Роскосмосе", и систем, и сплавов, и новых двигателей".

Фильм "Вызов" бросает перчатку Тому Крузу

Клим Шипенко, Юлия Пересильд, Константин Эрнст

В настоящее время, судя по всему, и время и деньги "Роскосмосу" приходится тратить на организацию съёмок первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". В ближайшие дни, 5 октября, намечен запуск на МКС корабля "Союз МС-19", на борту которого будут находиться актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. На днях сообщалось, что пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") перестыковался от модуля "Рассвет" к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" — таким образом освободили стыковочный узел для корабля с экипажем кинематографистов.

В фильме "Вызов" будет показана история о враче, срочно полетевшей на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. Участники проекта надеются по-новому показать невесомость, эмоции от свободного полёта и Землю из иллюминатора благодаря навыкам профессионального актёрского мастерства. По словам режиссёра Шипенко, его цель — добиться того, чтобы каждый человек через игру главной героини фильма ощутил, что такое полёт в космос.

В американских СМИ к кинематографическому проекту с участием "Роскосмоса" отнеслись ревностно. Ведь NASA, Маск и Том Круз также заявляли, что они планируют снять художественный фильм на борту космической станции. Конечно, им досадно, что русские их опередили. Корреспондент газеты The New York Times в Москве Эндрю Крамер перечислил наши рекорды — первый спутник в космосе, первая собака, первый человек, первая женщина-космонавт — а теперь ещё и первый фильм, если всё пойдёт по плану.

Российские чиновники были настолько обеспокоены намерениями NASA снимать свой космический фильм, что решили сдвинуть график полётов и срочно отправить в космос Пересильд и Шипенко, утверждает Эндрю Крамер. Он не удержался от соблазна поязвить насчёт подготовки членов экипажа к действиям на случай внештатных ситуаций, поскольку с российским космическим оборудованием "порой случаются неполадки": то стенка модуля воздух пропускала, то МЛМ "Наука" совершил незапланированный кувырок на орбите.

Джо Куинан в The Wall Street Journal пишет, что Москва планирует одержать победу в "кинематографической космической гонке", утерев нос NASA и самому Тому Крузу. Сняв в космосе фильм для массового зрителя, она бросит перчатку дерзким кинематографистам со всего мира, считает американский журналист. Если всё пройдёт по графику, то вызов, брошенный американцам в виде художественного фильма "Вызов", явно достигнет своей цели.

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