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Киногруппа допущена к подготовке на космодроме Байконур

Россия

Комиссия Центра подготовки космонавтов допустила актерский состав фильма «Вызов» к подготовке на космодроме Байконур для полета на орбиту Земли.

Киногруппа допущена к подготовке на космодроме Байконур

Киноэкипаж прошел за два дня, 8 и 9 сентября, экзаменационные тренировки на точных копиях корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС, сообщает РИА Новости.

«Основной экипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд получил оценки 4,5 и 5 баллов, дублирующий экипаж в составе космонавта Олега Артемьева, оператора Алексея Дудина и актрисы Алены Мордовиной - 4,56 и 5», - говорится в сообщении.

Тренировки экипажа продолжатся на космодроме Байконур 18 сентября. При этом старт 66-й экспедиции на МКС назначен на 5 октября.

Ранее сообщалось, что на МКС пройдут съемки первого художественного фильма в космосе "Вызов". Дата возвращения экипажа на Землю намечена на 18 сентября.

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Автор: Алина Ибрагимова
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