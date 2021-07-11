Брэнсон опередил Безоса в "бешеной гонке космического туризма"

Миллиардер Ричард Брэнсон совершил испытательный суборбитальный полёт на девять дней раньше, чем его коллега-конкурент миллиардер Джефф Безос.

Похоже, что людям из верхних строчек списка Forbes надоело меряться друг с другом количеством миллиардов, длиной яхт и шириной размаха крыльев их частных самолётов. Теперь самые богатые люди Земли наперегонки осваивают космос, стремясь приблизить эру космического туризма, которая сулит пионерам отрасли баснословные прибыли.

В тройку лидеров в этой сфере входят основатель SpaceX Илон Маск, владелец компании Blue Origin Джефф Безос и председатель правления компании Virgin Group Ричард Брэнсон. Джефф Безос ранее заявил, что 20 июля совершит космический полёт на корабле New Shepard вместе со своим братом Марком. Однако Брэнсон его опередил.

В воскресенье, 11 июля, космолёт Unity-22 с Ричардом Брэнсоном и ещё пятью сотрудниками Virgin Galactic стартовал из космопорта Америка в штате Нью-Мексико, США. Перед стартом Брэнсон опубликовал запись в своём Twitter, где сообщил, что "чувствует себя взволнованным и готовым к этому великому дню".

Самолёт-носитель поднимет космический аппарат на высоту около 15 км, после чего Unity-22 должен отделиться от носителя и достичь высоты 100 км, где экипаж сможет ощутить состояние невесомости. Коллеги и конкуренты Брэнсона по "бешеной гонке космического туризма" Илон Маск и Джефф Безос пожелали ему успешного и безопасного полёта, сообщает Fox News.

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