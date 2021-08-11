Космические бароны ведут себя как богачи на "Титанике"

Сверхбогатые люди в США вкладывают деньги в ракеты и космические корабли, обещая сделать путешествия к звёздам доступными для многих обеспеченных граждан. Под речи о выживании цивилизации и превращении людей в "межпланетный вид" сами космические бароны неплохо зарабатывают на контрактах с NASA и оборонным ведомством.

До последнего времени достижения компании SpaceX и её основателя, миллиардера Илона Маска в сфере космоса были главными сенсациями у всех на устах. Созданием ракет-носителей семейства Falcon, грузового корабля Dragon и пилотируемого космического корабля Crew Dragon он серьёзно подорвал доминирующее положение "Роскосмоса".

Более 1,5 тысячи спутников Starlink уже "бороздят просторы Вселенной". Илон Маск обещает создать глобальную сеть Starlink, чтобы охватить весь мир стабильным широкополосным интернетом. Да что там спутники! Планируется построить космический челнок SpaceX Starship, с помощью которого людей будут отправлять сотнями для колонизации Марса. У всех у них, видимо, будет билет в одну сторону.

В славных деяниях на звёздном поприще жаждут себя проявить также два других американских миллиардера — основатель Amazon Джефф Безос и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон. Последний создал в 2004 году компанию Virgin Galactic, желая осуществлять туристические суборбитальные космические полёты и запуски небольших искусственных спутников. Ричард Брэнсон 11 июля этого года осуществил свою давнюю мечту — побывать в космосе. Он полетел в составе экипажа из 6 человек, который на борту ракетоплана Unity поднялся на высоту 86 км.

Данная высота над уровнем моря, по стандартам ВВС США, признана космосом. Правда, корабль Unity не достиг линии Кармана: именно там, на высоте 100 км, по версии Международной авиационной федерации, начинается космос. Как бы то ни было, полёт вызвал большой шум в СМИ, сделав хорошую рекламу для планов компании Virgin Galactic вплотную заняться выгодным космическим туризмом. Ещё бы, продажа билетов на полёты в космос уже запущена, начальная цена билета — $450 тысяч!

Не прошло и 10 дней, как публику потрясла еще одна сенсационная новость: Джефф Безос отправился в космос на корабле New Shepard в компании со своим братом, пожилой женщиной-пилотом и 18-летним туристом из Нидерландов. Если Virgin Galactic использует крылатый орбитальный самолёт с ракетным двигателем, то Blue Origin Безоса — запускаемые вертикально ракеты и капсулы. В итоге, обе технологии дали им шанс "поскрести" границы космоса.

Года три назад компания Blue Origin получила контракт от United Launch Alliance на поставку ракетных двигателей BE-4 для ракет-носителей Vulcan. Расчёт делается на то, чтобы избавиться от ненавистной американцам зависимости от поставок российских двигателей РД-180. Компания также является участником американской лунной программы "Артемида". С помощью ракеты New Shepard Джефф Безос желает не только дотянуться до Луны, но и организовать суборбитальный туризм для богатых искателей острых ощущений.

У Blue Origin на выходе новая, тяжёлая частично многоразовая ракета-носитель New Glenn, старт которой был перенесён с текущего года на IV квартал 2022 года. Причиной стало фиаско при получении выгодного контракта на запуски для нужд Пентагона: ВВС заключили его с конкурентами — SpaceX и ULA. Кроме того, компания Джеффа Безоса борется со SpaceX за получение контракта на разработку лунного посадочного модуля. И всё же её руководство не устаёт заявлять о своей приверженности "служению миссии национальной обороны США".

Горы денег на ракеты

Участие миллиардеров в космической гонке, которая раньше была достоянием технологически развитых стран, вызывает неоднозначную реакцию у журналистов и сторонних наблюдателей. Джеки Уоттлс из CNN акцентирует внимание на том факте, что совокупный собственный капитала Безоса, Маска и Брэнсона составляет $400 млрд, что примерно равно ВВП всей Ирландии.

По мнению автора, интерес "титанов частной индустрии" к космосу вызван скорее всего их эксцентричными личными качествами и эгоизмом. Все три компании получили значительную пользу от партнёрства с NASA и вооружёнными силами США. Однако на пятки им наступают сотни космических стартапов с проектами, простирающимися от спутниковых технологий до орбитальных отелей.

Джефф Безос объявляет своей отдалённой целью создание внеземных колоний, так как Земля не сможет бесконечно обеспечивать ресурсами растущее население. В конце июня в СМИ прошла информация, что 92 тысячи человек подписали петицию в поддержку того, чтобы богатейший человек в мире и основатель Amazon не возвращался на Землю после полёта в космос.

"Миллиардеры не должны существовать — ни на Земле, ни в космосе, — говорится в петиции. — Но если они выбирают последнее, то пусть там и остаются".

Особенно досталось космическим баронам от журналиста британской The Guardian Гамильтона Нолана. Он поражается их способности одновременно накапливать фантастические горы денег и не проявлять никакого желания думать о высшем благе. Довольно бесчеловечно пускать эти деньги не на лечение болезней, не на борьбу с голодом или искоренение нищеты в стране, а на создание множества космических ракет. Автор проводит параллели с богачами на борту "Титаника", которые прыгали в спасательные шлюпки, отталкивая других.

"Надвигающаяся катастрофа, связанная с изменением климата, для миллиардеров вовсе не является поводом для того, чтобы объединиться с бедными и признать, что наши судьбы связаны с судьбами всех живых существ, — пишет Нолан. — Это скорее знак того, что пришло время создавать межпланетный корабль, на котором можно будет покинуть Землю и спастись".

NASA как пример для подражания

Дмитрий Рогозин

После суборбитального полёта корабля Unity глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил надежду, что и наши олигархи-миллиардеры "начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе". Пожелание хорошее, но ведь и от самого "Роскосмоса" очень много зависит: ему бы следовало брать пример с NASA и активнее идти на сотрудничество с частными космическими компаниями.

Комментарий Рогозина не прошёл мимо внимания журналиста Эрика Бергера из Ars Technica (США). Он вспомнил, как глава "Роскосмоса" ранее нередко критиковал Илона Маска, который вкладывал средства в космические технологии. Журналист также отметил, что Рогозина и других космических лидеров России упрекали за нежелание создать выгодные условия для работы коммерческих начинаний.

Читатели статьи развили тему в комментариях. Действительно, мы вступаем в эпоху коммерческих космических полётов. И дело не в том, что кучка миллиардеров взяла и решила потратить деньги на космос. Мощный толчок был дан после того, как две предыдущие администрации (демократов и республиканцев) велели NASA поощрять частные инвестиции в космос.

Читатели Ars Technica видят главную силу Америки в системе венчурного капитала, благодаря которому предпринимательство в принципе возможно. Им кажется сомнительным, чтобы коммерческие космические программы развивались в России: коррупция раздавит любую попытку в зародыше. Придётся для начала покончить с тем, что "олигархи воруют всё, что не прибито". Чтобы вернуть России её славную роль в космосе, потребуется ни много ни мало — новое правительство и новый курс.

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