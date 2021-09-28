Пилотируемый корабль "Союз МС-18" пристыковался к модулю "Наука"

Пресс-служба Роскосмоса продемонстрировала в своей трансляции перестыковку пилотируемого корабля "Ю.А. Гагарин" (Союз МС-18) с малого исследовательского модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль "Наука".

В 15:21 по московскому времени "Союз МС-18" отделился от МКС на расстояние 120 метров.

В 16:04 корабль прибыл к новому модулю.

Все перестыковки выполнялись в ручном режиме космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым. В Роскосмосе отмечают, что данная манипуляция позволила проверить стыковочное оборудование на модуле "Наука".

"Союз МС-18" был запущен на орбиту 9 апреля 2021 года. Запуск был произведён на космодроме Байконур при помощи ракеты-носителя "Союз 2.1а". Изначально корабль был присоединён к модулю "Рассвет", который пришлось освободить под "Союз МС-19".

Последний должен прилететь на МКС в октябре вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссёром Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для съёмки фильма "Вызов”. Возвращение пилотируемого корабля "Ю.А. Гагарин” на Землю назначено на 17 октября.

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