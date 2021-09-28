EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Технические проблемы: Facebook попросил отсрочку по выплате штрафа
Соратник Навального Леонид Волков объявлен в розыск
Бородина рассказала о своём первом достижении в "Ледниковом периоде"
Скончался знаменитый блюзмен Николай Арутюнов
В Пентагоне заявили о связях "Талибана"* с "Аль-Каидой"*
Страдающей от "ковида" Гузеевой прописали гимнастику
Овчарка довела лошадь до эвтаназии: с хозяина требуют полмиллиона рублей
В Свердловской области найдено тело заблудившегося солдата-срочника
Это миф: диетолог рассказала, почему суп не самая полезная пища

Пилотируемый корабль "Союз МС-18" пристыковался к модулю "Наука"

Наука

Пресс-служба Роскосмоса продемонстрировала в своей трансляции перестыковку пилотируемого корабля "Ю.А. Гагарин" (Союз МС-18) с малого исследовательского модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль "Наука".

Пилотируемый корабль "Союз МС-18" пристыковался к модулю "Наука"
  • В 15:21 по московскому времени "Союз МС-18" отделился от МКС на расстояние 120 метров.
  • В 16:04 корабль прибыл к новому модулю.

Все перестыковки выполнялись в ручном режиме космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым. В Роскосмосе отмечают, что данная манипуляция позволила проверить стыковочное оборудование на модуле "Наука".

"Союз МС-18" был запущен на орбиту 9 апреля 2021 года. Запуск был произведён на космодроме Байконур при помощи ракеты-носителя "Союз 2.1а". Изначально корабль был присоединён к модулю "Рассвет", который пришлось освободить под "Союз МС-19".

Последний должен прилететь на МКС в октябре вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссёром Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для съёмки фильма "Вызов”. Возвращение пилотируемого корабля "Ю.А. Гагарин” на Землю назначено на 17 октября.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Рекордный полёт "Союза"
Автор: Редакция Правда.Ру, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Пилотируемый корабль "Союз МС-18" пристыковался к модулю "Наука"
Песков ответил на вопрос о "красивой переводчице" на встрече с Трампом
По секрету всему свету: стоит ли откровенничать в Сети?
Домашние рецепты лечения позвоночника
Заявки на участие в "Абилимпикс – 2021" подали более 2 тысяч москвичей
Технические проблемы: Facebook попросил отсрочку по выплате штрафа
Соратник Навального Леонид Волков объявлен в розыск
Бородина рассказала о своём первом достижении в "Ледниковом периоде"
Скончался знаменитый блюзмен Николай Арутюнов
В Сети активно обсуждается наметившийся раскол в мусульманском сообществе
Популярное
Здоровье
Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес

Российские учёные объяснили, при каких заболеваниях коронавирус "не возьмёт".

Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Здоровье и профилактика
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Мир. Новости мира
Мировая элита хочет "отсеять" шесть миллиардов человек
Общество
Моргенштерну вход воспрещён: российские города массово отменяют концерты рэпера
Ирина Шлионская По секрету всему свету: стоит ли откровенничать в Сети? Ирина Шлионская Ирина Гусакова Грета Тунберг обвинила всех в невыполнении плана по климату Ирина Гусакова Игорь Буккер Генералов Пентагона вызвали на "разбор полётов" Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Эрдоган разочаровался в Байдене и готов опять "развернуться" к России
Политика. Новости и аналитика
Политический эксперт из Киева: Запад "откровенно кинул" Украину
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Новости Украины
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников