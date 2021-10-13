В московском метро по Таганско-Краснопресненской линии запустили поезд с дисплеями вместо окон.
На официальном сайте московского транспорта сообщается:
"Вместо обычного вида тоннеля пассажиры смогут увидеть полезную и интересную информацию на ярком и современном экране. Пока такие инновационные технологии тестируют помимо Москвы только в метро Пекина и Шэньчжэня".
Поезд с интерактивными окнами пока работает в тестовом режиме, департамент намерен позже провести опрос пассажиров, чтобы проанализировать удобство, а также решить нужно ли дальше развивать проект.
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов прокомментировал нововведение:
"Мы всегда следим за всеми технологическими новинками и новыми сервисами по всему миру, чтобы постоянно повышать комфорт пассажиров Московского транспорта. Мэр города поставил задачу — всё самое передовое должно появляться в Москве в первую очередь".
Ранее Pravda.Ru сообщала об открытии библиотеки в московском метро.
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