Интерактивные окна установили в поезде московского метро

В московском метро по Таганско-Краснопресненской линии запустили поезд с дисплеями вместо окон.

На официальном сайте московского транспорта сообщается:

"Вместо обычного вида тоннеля пассажиры смогут увидеть полезную и интересную информацию на ярком и современном экране. Пока такие инновационные технологии тестируют помимо Москвы только в метро Пекина и Шэньчжэня".

Поезд с интерактивными окнами пока работает в тестовом режиме, департамент намерен позже провести опрос пассажиров, чтобы проанализировать удобство, а также решить нужно ли дальше развивать проект.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов прокомментировал нововведение:

"Мы всегда следим за всеми технологическими новинками и новыми сервисами по всему миру, чтобы постоянно повышать комфорт пассажиров Московского транспорта. Мэр города поставил задачу — всё самое передовое должно появляться в Москве в первую очередь".

Ранее Pravda.Ru сообщала об открытии библиотеки в московском метро.

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