Граждане пяти государств установили новый рекорд на околоземной орбите

На околоземной орбите побит рекорд по количеству людей одновременно там находящихся — 14 человек.

В настоящее время на международной космической станции находятся 7 космонавтов: два россиянина Олег Новицкий и Петр Дубров, три американца Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, а также командир станции японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке, сообщает РИА Новости.

Также на космической станции Китая "Тяньгун" находились трое граждан КНР. Корабль с космонавтами на борту ночью 16 сентября отстыковался от станции для возвращения на Землю.

Еще один экипаж в составе четырёх граждан США на корабле Crew Dragon был запущен накануне из Космического центра имени Кеннеди.

Предыдущий рекорд был установлен в 1995 году, когда на орбите находилось 13 человек: 6 российских космонавтов и 7 американских.

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