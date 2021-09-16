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Илон Маск отправил на орбиту девушку без ноги

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Ракета с туристами стартовала с космодрома в штате Флорида. По сообщению SpaceX, в этот раз члены экипажа "необычные". В составе группы нет специализированных космонавтов. Особое внимание уделили одному члену экспедиции на орбиту — это Хейли Арсено. Из-за рака костей девушке в детстве ампутировали ногу. Также в команду вошли:

Илон Маск отправил на орбиту девушку без ноги
  • миллиардер Джаред Исаакман
  • ветеран ВВС США Крис Семброски
  • предприниматель Сиан Проктор

По словам представителей компании, космическая миссия не коммерческая, а благотворительная. Деньги от экспедиции направят на борьбу с детской онкологией, говорится на сайте SpaceX. 

Участники команды пробудут в космосе три дня и даже выйдут за пределы МКС.

Ранее Pravda. Ru писала о подготовке первой гражданской космической миссии. А также о том, сколько может стоить побывать на орбите и когда российские туристы смогут отправиться в невесомость.

 

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"Земле осталось 1000 лет": Хокинг видит будущее человечества в космосе
Автор: Екатерина Широкова
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