Илон Маск отправил на орбиту девушку без ноги

Ракета с туристами стартовала с космодрома в штате Флорида. По сообщению SpaceX, в этот раз члены экипажа "необычные". В составе группы нет специализированных космонавтов. Особое внимание уделили одному члену экспедиции на орбиту — это Хейли Арсено. Из-за рака костей девушке в детстве ампутировали ногу. Также в команду вошли:

миллиардер Джаред Исаакман

ветеран ВВС США Крис Семброски

предприниматель Сиан Проктор

По словам представителей компании, космическая миссия не коммерческая, а благотворительная. Деньги от экспедиции направят на борьбу с детской онкологией, говорится на сайте SpaceX.

Участники команды пробудут в космосе три дня и даже выйдут за пределы МКС.

Ранее Pravda. Ru писала о подготовке первой гражданской космической миссии. А также о том, сколько может стоить побывать на орбите и когда российские туристы смогут отправиться в невесомость.

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