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На российской космической станции будет спецотсек для туристов

Наука » Экология » Космос

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил построить специальный модуль для туристов на новой Российской орбитальной станции технического обслуживания (РОСС), которая должна стать заменой устаревшей МКС.

На российской космической станции будет спецотсек для туристов

Об этом руководитель ведомства сказал, выступая на заседании Научно-технического совета Роскосмоса

Поскольку обязательства России по участию в программе МКС заканчиваются в 2025 году, уже давно ведутся разговоры о будущем единственного обитаемого спутника планеты. В последние годы он начал разваливаться, и астронавты теперь часто обнаруживают трещины. Москва планирует вместо этого запустит свой собственный спутник.

Напомним, в апреле, в 60-ю годовщину знаменательного первого полета человека в космос Юрия Гагарина, президент Владимир Путин одобрил планы РОСС, подписав предложение о создании спутника с тремя — семью модулями.

В 2001 году американский инженер Деннис Тито стал первым космическим туристом, финансировавшим собственное путешествие в космос, прибыв на МКС на российской ракете "Союз ТМ-32".

Рогозин также обратил внимание на недавнюю тенденцию западных миллиардеров тратить огромные суммы денег на суборбитальные полеты. Кстати, этой темы глава Роскосмоса уже однажды весьма эмоционально касался. Подробнее об этом — здесь.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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