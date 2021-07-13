Рогозин: олигархам пора отвлечься от ярмарки тщеславия и дать денег на космос

Глава "Роскосмоса" призвал богатых людей страны начать инвестировать в космические технологии после того, как британский миллиардер сэр Ричард Брэнсон успешно полетел в космос на ракете своей компании.

В Twitter Дмитрий Рогозин выразил надежду, что когда-нибудь состоятельные россияне последуют примеру Брэнсона:

Напомним, в воскресенье, 11 июля, Брэнсон и еще пять членов экипажа полетели на космическом корабле Virgin Galactic VSS Unity. Космический аппарат смог разогнаться до трехкратной скорости звука, достигнув высоты 86 километров (53 мили). Экипаж пробыл в космосе несколько минут, испытывая невесомость.

После полета Брэнсона поздравили глава SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос. Маск и Безос — конкуренты британского миллиардера на коммерческой арене космических полетов, оба потратили огромные суммы на строительство ракет.

На следующей неделе Безос отправится в космос на новом Шепарде, разработанном его частной аэрокосмической компанией Blue Origin.