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Автор Ирина Гусакова

Для космических туристов открылись безграничные возможности

Наука » Экология » Космос

Сколько дней вы хотели бы провести в невесомости? Хотели бы вы совершить путешествие на Луну или побывать на МКС? За ваши деньги — любые удовольствия. Наступила эра космического туризма, и для тех, кто может заплатить, открываются безграничные возможности.

На этой неделе компания Илона Маска планирует отправить на околоземную орбиту четырёх пассажиров на три дня. SpaceX Crew Dragon, установленный на ракете Falcon 9, стартует с мыса Канаверал. Это будет первая орбитальная миссия с участием гражданских лиц.

Миссию Inspiration4 возглавляет американский миллиардер Джаред Айзекман, возглавляющий компанию Shift4 Payments, которая является лидером в сфере электронной торговли. Давайте рассмотрим, какие ещё есть предложения на рынке космического туризма.

Невесомость в космосе

Суперпредложения на рынке космического туризма

Axi-1

В январе 2022 года МКС посетят трое бизнесменов вместе с опытным бывшим астронавтом НАСА. Миссия Axi-1, которая продлится в общей сложности десять дней, организована компанией Axiom Space, которая подписала контракт ещё на три полёта с SpaceX. Они будут работать на МКС, где будут проводить научные эксперименты.

Space Adventures

SpaceX также планирует ещё одно орбитальное путешествие для четырёх платёжеспособных клиентов, организованное Space Adventures. Именно эта компания в период с 2001-го по 2009 год организовала отправку семи туристов на МКС на борту российских ракет.

DEARMOON

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава должен совершить путешествие вокруг Луны предположительно в 2023 году на борту ракеты Starship, которая всё ещё находится в стадии разработки SpaceX. Миссия называется DEARMOON.

Virgin Galactic

Огромный самолёт-разгонщик WhiteKnight набирает высоту, на 16 километрах происходит отстыковка космолёта SpaceShipTwo. Полёт длится 2,5 часа, из них можно побыть в невесомости где-то пять-шесть минут. Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон участвовал в испытательном полёте 11 июля.

Blue Origin

Blue Origin Джеффа Безоса также предлагает несколько минут в невесомости, но на высоте более 100 километров. Многоразовая ракета взлетает вертикально, а капсула отделяется в полёте. Тестовый полёт корабля New Shepard состоялся 20 июля. Основатель Amazon Джефф Безос стал одни из четырёх пассажиров. Также космическими туристами стали его брат Марк, участница программы "Меркурий 13" 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний парень из Нидерландов.

Космический туризм в России

Россия отправит в октябре на МКС актрису и режиссёра на борту ракеты-носителя "Союз" с целью снять первый игровой фильм на орбите и в невесомости. Также японец Юсаку Маэдзава, помимо запросов на Луну, собирается отправиться на МКС в декабре на ракете "Союз". Японец уже приступил к тренировкам. Поездка, организованная компанией Space Adventures, продлится 12 дней. Компания также объявила об очередном полёте к МКС в 2023 году на российской ракете для двух участников, один из которых получит возможность выйти в открытый космос.

Другие компании разрабатывают менее амбициозные проекты, например, Space Perspective. Капсула, поднятая воздушным шаром размером с футбольный стадион, открывает вид на Землю. Билеты стоят 125 тысяч долларов. Но воздушный шар поднимается всего на 30 километров, а это значит, что пассажиры не побывают в невесомости.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
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