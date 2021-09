Компания SpaceX Илона Маска запустила ракету Falcon 9

SpaceX американского бизнесмена Илона Маска объявила об успешном запуске ракеты-носителя Falcon 9. Информация появилась в официальном Twitter-аккаунте компании.

Представители SpaceX отмечают, что на ракете находится очередная партия, состоящая из нескольких спутников Starlink. По их словам, летательный аппарат вышел на орбиту без каких-либо сложностей.

"Успешный вывод 51 спутника Starlink подтверждён", — подчеркнули в корпорации.

Эксперты уже зарегистрировали посадку первой ступени ракеты. Сейчас она располагается на плавучей платформе под названием "Of Course I Still Love You".

Добавим, что Starlink представляет собой спутниковую сеть, которая может обеспечить Землю качественным широкополосным доступом к Сети. Илон Маск приступил к реализации этого проекта ещё зимой 2018 года. Он планирует предоставить доступ к Интернету всем людям на планете.

